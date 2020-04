Westbrook dona 650 ordenadores para niños necesitados; el Espanyol, dinero al Hospital de Igualada

Los jugadores del RCD Espanyol han realizado una donación económica al Hospital de Igualada, uno de los más saturados y afectados por el coronavirus en Catalunya, para la compra de material sanitario y de equipos de protección individuales para ayudar a la lucha contra la pandemia.

"A través de la Fundación del Hospital, los jugadores del RCD Espanyol de Barcelona y, por iniciativa propia, han realizado una donación personal al centro igualadino para la compra de material sanitario. De esta manera, los futbolistas han querido contribuir en la lucha contra la pandemia del Covid-19", comunicó el Espanyol.

Els jugadors del @RCDEspanyol han realitzat una donació a l'@Hospitaligd per a la compra de material sanitari.



Nuestros jugadores han realizado una donación al Hospital de Igualada para la compra de material sanitario.



La estrella de los Rockets de Houston, Russell Westbrook, decidió donar 650 ordenadores a niños necesitados para que puedan seguir aprendiendo mientras las escuelas permanecen cerradas por la pandemia. La Fundación ¿Por Qué No? de Westbrook se asoció con Comp-U-Dopt y la oficina de educación del Ayuntamiento de Houston para proporcionar las computadoras a los niños de escasos recursos de toda la ciudad.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, ha dirigido de manera personal todas las donaciones para que puedan llegar al máximo número de niños necesitados. Comp-U-Dopt ha entregado casi 1.000 ordenadores a familias de Houston desde el pasado 18 de marzo a través de un servicio para educadores.

Las familias se registran en el sitio web de la organización caritativa y pueden obtener uno gratuito en caso de ser seleccionados mediante un sorteo. La oficina de Turner dijo que el 83% de los estudiantes que recibieron una computadora viven en familias con ingresos inferiores a los 35.000 dólares anuales.

"Russell Westbrook demuestra porque es un campeón dentro y fuera de la cancha", destacó Turner. "Su donativo les cambiará la situación a muchos estudiantes y sus familias que enfrentan el impacto de la crisis de COVID-19".

Jugadores y técnicos del primer equipo del Sevilla ha donado camas equipadas para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) al Hospital Universitario Virgen del Rocío, en la capital andaluza, para ayudar a la lucha contra la pandemia de coronavirus.

Este centro hizo público en su cuenta de Twitter esta iniciativa solidaria de los futbolistas y del cuerpo técnico que dirige Julen Lopetegui, de la que no habían informado los donantes ni el club, aunque éste se hizo eco este lunes del tuit publicado por este hospital, uno de los más grandes de España con más de 8.500 profesionales.

Gracias a la plantilla Sevilla FC y técnicos por esta donación de camas de UCI@SevillaFC

"Gracias a la plantilla del Sevilla FC y técnicos por esta donación de camas de UCI", indicó el Hospital Virgen del Rocío junto con una imagen de dicho equipamiento y de un grupo de profesionales que trabajan en esa unidad. Posteriormente, una vez que trascendió este gesto, el club respondió este lunes por la tarde en esa misma red social con el siguiente mensaje: "Orgullosos de nuestros jugadores y nuestro cuerpo técnico por su contribución para dotar de material médico al @HospitalUVRocio".

El centrocampista portugués del Real Betis William Carvalho, embajador de la asociación benéfica de su país 'Corações Com Coroa', sufragará los sueldos de los empleados de esta ONG que no puedan trabajar mientras estén vigentes las restricciones de movimiento por la pandemia de la COVID-19.

'Corações Com Coroa' es una organización no gubernamental que distribuye alimentos entre los más necesitados, pero desde hace algunas semanas no le es posible seguir sus rutas de reparto habitual, por lo que entrega sus productos a diversas instituciones lisboetas que luchan contra el coronavirus.

La Sociedad Deportiva Huesca ha donado 800 trajes de protección y 7.000 mascarillas KN95 al Hospital San Jorge de la capital oscense. Según informa el club azulgrana en su página web "siguiendo la línea de responsabilidad social que ha mantenido en la erradicación de la pandemia, ha hecho una importante donación de material de protección".

Este material fue pedido a China el pasado 20 de marzo, tras contactar con la gerencia de los sectores sanitarios de Huesca y Barbastro para conocer cuáles eran los productos más necesarios en la provincia, explica el club oscense. "A partir de ahí se acordó con los fabricantes un pedido de 800 buzos de protección y 7.000 mascarillas KN95 valorado en 20.000 euros", desvela.

Además 150 trajes de protección y otras 2.000 mascarillas se encuentran en tránsito y tienen fecha confirmada de llegada el martes mientras que el resto del material ya adquirido irá llegando a lo largo de la semana, señala el club altoaragonés.