VÍDEO: Jorge Vilda: "Siempre hemos estado abiertos al diálogo y en pos de solucionar el conflicto"

El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, ha subrayado este lunes que tanto la RFEF como su cuerpo técnico "siempre" han estado abiertos "al diálogo y en pos de solucionar" el conflicto que se desató con un grupo de jugadoras el pasado mes de septiembre, y que las que ha llamado en su prelista para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda están "comprometidas".

"La Federación, desde el presidente hasta nosotros, siempre ha estado abierta al diálogo y mostrándose en pos de solucionar este conflicto, que está prácticamente resuelto, quedan unos detalles", ha señalado Vilda tras dar su prelista para el Mundial, en la que han entrado Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Ona Batlle, que formaron parte del grupo de 15 que pidieron no ser convocadas hasta que no se solucionase la situación existente en el combinado nacional.

El técnico ha asegurado que sólo ha contado con "jugadoras comprometidas" y que con las futbolistas que habían mostrado su renuncia a venir había habido "conversaciones privadas", las cuales le habían llevado a tomar "esta decisión". "Es un bloque que ha estado viniendo y de las que vienen ahora estamos convencidos que van a trabajar y luchar por vestir la camiseta de tu país, que es lo máximo", ha subrayado.

Vilda ha dejado claro que iba a "hablar" solo de las jugadoras que estaban y no "de las que no están o no quieren estar". "Estamos muy contentos con esta lista. Es una lista continuista en cuanto al bloque, con algunas incorporaciones que hacen al equipo más fuerte y mejor, con jugadoras comprometidas", ha afirmado.

