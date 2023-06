Varios.- El 69 por ciento de los aficionados prefiere ver los partidos fuera del recinto deportivo, según Capgemini

El 69 por ciento de los aficionados prefiere ver los partidos fuera del recinto deportivo, especialmente el público más joven, aumentando sus preferencias por disfrutar de estos eventos desde casa, gracias en gran parte a la tecnología, que mejora la experiencia de visualización "haciéndola más inmersiva", según reveló el último informe del Instituto de Investigación Capgemini, 'A whole new ball game: Why sports tech is a game changer'.

"Los avances tecnológicos de los últimos tres años han mejorado drásticamente la experiencia de los aficionados que disfrutan del deporte en casa, pero han tenido menos impacto para quienes visitan los recintos deportivos", relató el organismo en su informe.

De hecho, el estudio resalta que el progreso de la tecnología, "mejorando la experiencia de visualización y haciéndola más inmersiva", ha provocado que el 77 por ciento de la Generación Z y el 75 por ciento de los 'millennials' afirmen que prefieren ver los deportes fuera de los recintos, frente al 53 por ciento de los 'baby boomers' y el 32 por ciento de los mayores de 70 años.

La "emoción" por disfrutar de un evento deportivo dentro del recinto sigue primando para las grandes competiciones mundiales, "como los Juegos Olímpicos o los Mundiales". Aunque el interés en ver en primer persona deporte en partidos de liga ordinarios y locales podría estar disminuyendo, según el informe 'A whole new ball game: Why sports tech is a game changer'.

En el anterior estudio de Capgemini del año 2019, el 47 por ciento de los aficionados de todo el mundo declaraba que visitaba los recintos deportivos con frecuencia, pero esta cifra se ha reducido (34 por ciento)en la actualidad, creando, de nuevo, "una importante brecha generacional". Así, los aficionados mayores de 70 años sigue asistiendo con frecuencia de forma presencial (49 por ciento) a ver los partidos en directo, frente a solo el 17 por ciento de la Generación Z.

"De hecho, solo el 37 por ciento de los aficionados a nivel mundial ha visitado un recinto deportivo en los últimos 12 meses, en comparación con el 80 por ciento de 2019", concretó el estudio.

LOS DISPOSITIVOS, EL 'STREAMING' Y LAS REDES DOMINAN EL CONSUMO DEPORTIVO

Capgemini determinó que los dispositivos inteligentes, el 'streaming' y las redes sociales "dominan el consumo deportivo", en un cambio "significativo" en "pocos años". "Los dispositivos móviles han pasado a un primer plano, aunque, en general, los aficionados siguen prefiriendo la televisión para ver los partidos, lo que sugiere que los dispositivos inteligentes constituyen una opción complementaria para disfrutar del deporte sobre la marcha ('multipantalla')", explicó el informe.

En 2019, solo el 40 por ciento de los aficionados eligió las pantallas de los 'smartphones' como dispositivo preferido para ver los partidos, frente al 70 por ciento actual (en particular, un sorprendente 78 por ciento de la Generación Z y un 74 por ciento de los 'millennials').

Las plataformas de 'streaming' son las que han experimentado un mayor crecimiento, pasando del 39 por ciento en 2019 al 75 en la actualidad, siempre como opción preferida para ver deporte. En cuanto a las redes sociales, han pasado del 44 en 2019 al 64 por ciento en la actualidad, impulsado por las generaciones más jóvenes.

Según el informe, los aficionados consideran a su móvil como un acompañante para mejorar las experiencias de visualización, ya sea en casa o en el estadio. Más de dos tercios (68 por ciento) de los aficionados han utilizado alguna vez un 'smartphone' para recibir información periódica sobre partidos o jugadores mientras los veían en directo, y el 65 por ciento para las repeticiones de vídeo en 360 grados.

"En los últimos años, las formas en que podemos consumir deporte se han transformado por completo", afirma Pascal Brier, CIO de Capgemini y Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo. "La tecnología está otorgando un mayor nivel de inmersión e interactividad con el juego, incluso si lo estamos viendo a miles de kilómetros de distancia", agregó.

Para Capgemini, esto permite a las empresas deportivas llegar a las nuevas generaciones de aficionados de todo el mundo "de formas novedosas, innovadoras y emocionantes". "Sin embargo, nuestra investigación también indica que los avances tecnológicos en torno a la experiencia en el estadio no han seguido el mismo ritmo", dijo Brier.

El informe también constata que hay un interés cada vez mayor por ver partidos femeninos. Dos tercios de ellos están interesados en ver más partidos femeninos en los deportes que siguen con regularidad, y también les gustaría que se ofrecieran las mismas oportunidades y recursos a las jugadoras.

En algunos deportes, como la natación, el baloncesto, el tenis y los paralímpicos, las cifras de audiencia de los partidos masculinos y femeninos son similares, y muchos espectadores eligen ver ambos.