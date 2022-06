Varios.- Franco: "España es pionera en buscar la plena integración de los paralímpicos en el resto de federaciones"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, cree "con toda la humildad" que España es pionera "en Europa en buscar la plena integración de los paralímpicos en el resto de federaciones", y que por ello "el compromiso del gobierno de España con el deporte paralímpico" es total y que "el proyecto de Ley del Deporte contiene muchos avances" en este sentido.

"Creo, con toda la humildad, que somos pioneros en Europa en este sentido, en buscar la plena integración de los paralímpicos, de las personas con discapacidad, en el resto de federaciones. No puede haber igualdad real de oportunidades hasta que no consigamos estos logros por los que estamos luchando", explicó Franco este martes en la inauguración de la I Jornada de Deporte Paralímpico, bajo el título 'Presente y futuro de los procesos de inclusión e integración deportiva de las personas con discapacidad' celebrada en el CSD.

El dirigente apuntó que "miles de personas con discapacidad" les recuerdan "cada día, no solamente con sus gestas o grandes resultados deportivos, sino con el ejemplo que dan con su sacrificio", el camino que todavía deben "recorrer todos juntos".

Franco subrayó en todo momento "el compromiso del gobierno de España con el deporte paralímpico", definiendo al país como uno "moderno e inclusivo" en el que "el deporte paralímpico tiene que ser parte importante del juego". El presidente del CSD recalcó que el deporte practicado por personas con discapacidad es "talentoso, virtuoso, admirable y aleccionador" y que por ello "será una pieza importante dentro del tablero deportivo español".

Además, aseguró que tanto su organización como el Comité Paralímpico Español comparten "el deseo de que la segregación de las personas con discapacidad dentro del deporte termine de dar paso definitivamente ya a la integración de todas las personas deportistas bajo la misma federación". "Es nuestro anhelo, nuestro deseo, y juntos vamos a conseguirlo", apuntó.

"Esta es una voluntad que recoge el proyecto de la nueva Ley del Deporte. Y es que este Gobierno considera que la mejor forma de reafirmar la discapacidad en el deporte es garantizando su plena integración", añadió.

Así, Franco se refirió a los "muchos avances" de este nueva legislación, que "reconoce derechos que no estaban reconocidos" y que en su opinión "tiene dos aspectos fundamentales, que es feminista y que apuesta claramente por la inclusión". "Me gusta señalar que este proyecto de ley es un buen indicativo del progreso que el gobierno de España está haciendo en la inclusión en el deporte", declaró Franco, para quien todo esto "no es una simple voluntad" porque lo están "demostrando".

Finalmente, el presidente del Consejo se mostró muy contento de albergar esta jornada en "el momento tan trascendente que está viviendo el deporte paralímpico". "Es un tiempo de cambio en el que el mundo del deporte se está preparando para dar una respuesta uniforme a las reivindicaciones y demandas del movimiento paralímpico", destacó.