Valverde: "No ha sido mi peor día, tampoco mi mejor"

El jefe de filas del Movistar Team Alejandro Valverde se declaró satisfecho por minimizar la diferencia respecto al jersey rojo, Primoz Roglic, en la decimosexta etapa de La Vuelta a España, con meta en el Alto de la Cubilla, al afirmar que no ha sido su "peor día", aunque tampoco el "mejor".

"Bastante bien a pesar de todo. No ha sido mi peor día, tampoco mi mejor. Ayer saqué 40 segundos y hoy he perdido 23; una cosa por la otra. Para el día tan duro que era, 23 es 'ná' y menos. Todo sigue muy igualado en cuanto a fuerzas entre nosotros. Marc me ha hecho un trabajo fenomenal", comentó en declaraciones facilitadas por su equipo.

El campeón del mundo explicó cómo se desarrolló el final de etapa. "En un primer momento ha seguido la marcha tras el ataque de Pogacar y López por si yo podía salir por detrás y enganchar, pero he acabado cediendo un poco. Incluso Roglic hoy también ha tenido un poco de debilidad, pero al igual que yo, ha puesto su ritmo e incluso ha conseguido entrar. Tener ahí a Marc me ha ayudado mucho hasta el final", destacó.

Sobre la jornada de descanso de este martes, Valverde confesó que les vendrá "muy bien" a todo el mundo por lo castigado que llega el pelotón de La Vuelta. "¿Aún con opciones para ganar la Vuelta? Terreno hay para ganarla, para perderla y para muchas cosas ...", expresó el ciclista murciano.