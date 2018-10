Valverde sella su liderato en el UCI World Ranking a final de año

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) ha sellado este sábado su liderato en el UCI World Ranking a final de año, después de ser undécimo en la 112ª edición del Giro de Lombardía, disputada sobre 241 kilómetros entre las localidades de Bérgamo y de Como.

A sus 38 años, Valverde alcanzó tras este resultado los 3.963 puntos en esa clasificación que contabiliza todas las carreras del calendario profesional, mientras que el británico Simon Yates (Mitchelton-Scott) subió hasta el segundo lugar con 3.160 puntos. El italiano Elia Viviani (Quick-Step Floors) se colocó en la tercera plaza, con 3.106 puntos.

El 'Bala', que lució por primera el equipamiento completo de color arcoíris como actual campeón del mundo, perdió comba en los kilómetros finales del Giro de Lombardía. Así, el francés Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) logró el triunfo con una llegada en solitario que sorprendió al otro gran favorito, el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida).

"He notado un poquito el cansancio. Realmente no me he encontrado mal. He estado cerca de los mejores, sufriendo y peleando en esas últimas subidas, pero había que ser conscientes de que los rivales también están fuertes y llegaban seguramente mejor que yo", comentó Valverde tras cruzar la meta en Como.

"¿Desilusionado por no ganar? ¿Con la temporada que llevo? ¡Qué va! Habría estado triste si hoy directamente hubiese reventado por ahí y me hubiese tenido que bajar, pero la verdad es que entre las posibilidades del día contaba con que hoy podía suceder esto. Solo puedo estar satisfecho con mi temporada 2018 y con este maillot arcoíris que llevo", concluyó el murciano.