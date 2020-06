Valverde: "Con la preparación del Tour, el Mundial se nos pone muy bien"

"No sabemos cómo este parón puede afectar al cuerpo"

El ciclista español Alejandro Valverde se mostró contento con el proyecto del Movistar Team para este 2020 de "incertidumbre" por culpa de la crisis del coronavirus, confiado en hacer un buen papel con su doblete Tour y Vuelta, sin olvidar el objetivo del Mundial, el cual se "pone bien" con la preparación para la ronda gala.

"Mi objetivo era hacer el Tour pensando en las Olimpiadas. Ahora no hay Olimpidas y se nos pone muy bien el Mundial porque, con la preparación del Tour, llegas al Mundial y puedes matar dos pájaros de un tiro", dijo este miércoles en una conferencia telemática junto a parte de su equipo como presentación de la temporada.

Valverde, que describió como "anécdota" el rumor que hubo sobre el fichaje de Chris Froome por el equipo español, apuntó que irá al Tour con máxima ambición. "Voy a ir con ilusión, como siempre se va al Tour. Enric está preparado para afrontar el Tour con las máximas garantías y yo, con mucha ilusión, como si tuviera 30 años. Va a ser un Tour muy diferente, por las fechas y por lo que ha pasado. Vamos a ver si, a río revuelto ganancia de pescadores, y si pescamos el pez más grande", explicó.

El murciano reconoció esa "incertidumbre" de un calendario otoñal por culpa de la COVID-19. "Esto no ha ocurrido nunca. Después de tanto tiempo sin competir vamos a ir todos con muchas ganas. Me siento en verano. No sabemos cómo este parón puede afectar al cuerpo. El calendario es comprimido para todos y todo el mundo tiene la incertidumbre de qué va a pasar. Si lo sabemos llevar bien podemos sacar un buen partido a este tiempo sin hacer nada", dijo.

"La idea me gusta mucho, con un gran equipo alrededor y con Enric hacemos un gran dúo. Es una temporada muy especial y espero poder aprovechar la oportunidad. Tenemos mucha ilusión y muchas ganas de competir. La Vuelta no son 21 días, pero 18 y lo que más me puede preocupar es que pasamos por la zona norte en noviembre, da un poco de miedo. Si llueve y hace frío es para todos y habrá que pasarlo lo mejor posible", añadió sobre hacer Tour y Vuelta.

Además, Valverde, de 40 años, reconoció que su futuro como profesional podría ir más allá de 2021. "Habrá que preguntar a Eusebio. Vamos a terminar este año. Con este parón creo que tengo cuerpo para seguir más, tengo contrato hasta el próximo año y después se verá", zanjó.