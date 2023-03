Unzué denuncia la falta de ayudas contra la ELA

El respeto, la tolerancia, la capacidad de superación y la gestión de los fracasos son valores que han traslado a sus vidas desde el deporte figuras como Juan Carlos Unzué, afectado por la ELA, una patología que carece de ayudas: "es una enfermedad clasista", ha denunciado.



"No tengo derecho a quejarme porque hice de un pasatiempo mi profesión y ahora estoy ayudando a la gente a reflexionar, a dar a conocer esta enfermedad que es muy clasista porque no tiene ayudas y eso obliga a que muchos, cuando empiezan con problemas respiratorios, se dejen ir para evitar ser una carga económica para los suyos", ha relatado.



Como sociedad "esto es algo que no se puede permitir", ha insistido Unzué sobre el "derecho" a la vida de los afectados porque los enfermos de ELA "quieren seguir viviendo a pesar de que sus limitaciones sigan incrementando a medida que pasa el tiempo".









Junto a Eusebio Sacristán, Susila Cruyff y Juan Manuel Asensi, ha participado en uno de los encuentros del congreso "Deporte que Transforma", que se celebra en Valladolid con la figura de Johan Cruyff como punto de conexión, junto a sus respectivos esfuerzos por mejorar la sociedad a través de sus asociaciones y fundaciones.



"No es necesario haber sido deportista para tener una actitud buena ante las adversidades, porque todos tenemos mucha más capacidad de superación y de adaptación de lo que pensamos, y lo he podido ver en muchos compañeros de enfermedad", ha matizado.



Ha aclarado que sigue siendo "igual de feliz" que antes de que le diagnosticaran la enfermedad, porque le ha permitido vivir "momentos increíbles" desde el punto de vista emocional, ya que en este tiempo ha recibido "respeto y cariño" y, por tanto, considera que "ha sido y es un privilegiado".