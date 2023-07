El futuro de Kylian Mbappé sigue siendo una incógnita. El Paris Saint Germain aún desconoce la voluntad del jugador, a pesar de que el presidente del conjunto parisino, Nasser Al-Khelaïfi, le dio de plazo hasta el 15 de julio para comunicar al club su decisión.

El club de la capital francesa decidió apartar al delantero galo del equipo y no viajó con el resto de sus compañeros a Japón. El propio club se plantea dejar a su futbolista apartado durante la próxima temporada si decide quedarse este año y no renovar su contrato, ya que el PSG no quiere, bajo ninguna circunstacia, que uno de los mejores delanteros del mundo salga gratis del club el próximo verano.

La Union Nationale des Footballeurs Professionels es el principal sindicato de futbolistas profesionales de Francia y su presidente, Philippe Piat ha salido hablar en la emisora RMC de la posibilidad de que Mbappé esté apartado durante toda la temporada: "Hay que obligar al club a que el futbolista juegue con normalidad, de lo contrario sería considerado como acoso. Sería ilegal en términos laborales".

La UNFP está al tanto de la situación y está lista para intervenir: "Después del 1 de septiembre, las cosas tienen que volver a la normalidad, de lo contrario, se abrirán procedimientos".

?? "Si les deux parties ne se sont pas mises d'accord après la fin du mercato, on sera obligé de demander au PSG de faire jouer Mbappé."



Philippe Piat, président de l’Union nationale des footballeurs professionnel #ApollineMatinpic.twitter.com/7yhU2PTOw8 — RMC (@RMCInfo) July 24, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Si no se encuentra una solución a este conflicto, el presidente de la UNFP recuerda que el gremio "estará obligado a pedir el respeto de los textos".