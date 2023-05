Triatlón.- Doblete de España en el Mundial de larga distancia: plata de Antonio Benito y bronce de Gurutze Frades

La selección española de triatlón terminó en el podio este domingo el Campeonato del Mundo Mutideporte Ibiza 2023, con la plata y el bronce en el Mundial de larga distancia logrados por Antonio Benito y Gurutze Frades, dejando a España segunda del medallero.

Benito, que debutaba en la especialidad, perdió el oro en el último kilómetro adelantado por el francés Clement Mignon. "Me puse primero al final de la primera vuelta de la carrera a pie y abrí hasta un minuto pero poco a poco el francés me iba recortando y me pilló en el último kilómetro. Lo he dado todo, por eso estoy contento", confesó el manchego en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Triatlón.

En categoría femenina, Gurutze Frades consiguió en Ibiza su primera medalla en un Campeonato del Mundo. "Lo había preparado bien, venía en forma y las cosas han salido muy bien. No ha sido una carrera fácil, ha sido más duro de lo que pensaba. Este ha sido mi séptimo mundial y después de tantos años me sabe muy bien esta medalla de bronce", confesó. El oro fue para la francesa Marjolaine Pierre y la plata para la sueca Sara Svensk.

Este domingo el Campeonato del Mundo Multideporte Ibiza 2023 llegó a su fin, un evento que ha pasado a la historia al batir el registro de inscripciones internacionales, con 62 nacionalidades distintas representantes de los cinco continentes. España terminó segunda del medallero con dos oros, una plata y dos bronces, mientras que Francia fue primera con tres oros, una plata y tres bronces.

"Estos Mundiales nacieron con tres objetivos que creo que hemos conseguido con creces. Tenían que ser la recuperación del Multideporte tras la pandemia, tenía que ser el Mundial del compromiso y hemos demostrado con las iniciativas medioambientales que hemos llevado a cabo que el deporte no puede dejar de ser una herramienta que porte la bandera de la sostenibilidad y ha sido también el Mundial de las personas, porque hemos ofrecido a todos los deportistas que han pasado por este campeonato tres lugares icónicos de esta isla", declaró José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón.

"Además añadiría la innovación del uso de la tecnología aplicada al servicio del deportista con la inteligencia artificial en una prueba de triatlón a nivel mundial, que ha permitido el poder ofertarles sus videos personalizados", añadió.