Tiempo de Opinión: todo sobre la agresión de Fali a Rodrygo que vio el VAR pero no fe sancionada

El Partidazo de COPE analizó largo y tendido lo sucedido en el Real Madrid - Cádiz, el último partido de LaLiga Santander antes del Mundial de Catar.

El Tiempo de Opinión giró en torno a la jugada de la polémica: ¿por qué Fali no fue expulsado por agredir a Rodrygo? Llamó la atención que la jugada pasara desapercibida incluso para el VAR. Isaac Fouto contó que la imagen sí fue revisada pero no se consideró una acción de suficiente intensidad como para que fuera sancionada con expulsión.

Y otra pregunta más: ¿Por qué la realización del partido no vuelve a repetir la jugada? La toma más clara la registró una cámara particular de Dazn, ajena al circuito de la retransmisión y que, por lo tanto, no se pudo ver en la sala VOR.

Además, escuchamos a Carlo Ancelotti, a Rodrygo y Fali, al que entrevistó Juanma Castaño.

Escucha El Tiempo de Opinión de este jueves en El Partidazo de COPE, con el análisis de Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Tomás Guasch, Roberto Palomar y Roberto Morales.

