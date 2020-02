¡Ya tenemos al ganador de la camiseta firmada por Paco, Pepe, Lama y Juanma!

Este pasado jueves COPE celebró el día mundial de la radio anunciando una noticia muy esperada: los números uno de la radio deportiva, Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el inimitable e insustituible Pepe Domingo Castaño comunicaron que el equipo de deportes continuará cinco años más en COPE, al menos, hasta 2025.

La noticia ha alegrado a los millones de seguidores de un equipo que ha hecho historia en la radio deportiva. El sonido del gol y de la emoción del mejor deporte se mezcla con el mejor entretimiento y la pasión de quienes viven la radio con la máxima intensidad, una fórmula pionera que ha marcado una época en el mundo de la radio deportiva y que convierte a Paco, Pepe, Lama y Juanma en líderes indiscutibles. Las exclusivas, el mejor análisis, el entretenimiento y la información de los 'números uno' conforman una mezcla ganadora que seguirá en COPE, al menos, cinco años más.

Para celebrar esta noticia, pedimos a la audiencia que nos dijeran por qué el equipo de deportes de COPE es el líder de la radio española. La mejor respuesta se llevaría un regalo: una camiseta con los cinco años de renovación del equipo de deportes firmada por Paco, Pepe, Lama y Juanma.

Y ya tenemos ganador. El elegido ha sido Pedro Torres, un oyente de Medina del Campo (Valladolid). El mensaje que nos dejó fue el siguiente:

"Creo que el equipo de deportes de COPE es el líder de la radio española porque hacen que cada fin de semana "Tiempo de Juego" sea como estar con tu grupo de amigos viendo el deporte en un bar, en el salón de tu casa o en cualquier lugar. Porque tiene muchísimo mérito hacer un programa de 13 horas y que la pasión sea la misma desde el principio hasta el final.

Yo he tenido la suerte de poder escucharlos desde hace 28 años, y sigo. Desde que Paco se puso de rodillas y se santiguó empezando a ser director en la otra emisora. Desde que Pepe anunciaba de todo: puritos, coronitas, sthil, panini, etc y siempre con el equipo haciendo de coro... Me gusta escuchar a Lama desgañitandose en cada narración y dejando frases para la historia de la radio como el santo Casillas, el bicho Cristiano, la mujer Barbuda o 'cuánto queda José Francisco'. Y qué decir de Juanma al que recuerdo de inalambrico con Manfredo Álvarez y su Sporting de Gijón, pasando por 'La primera hora' hasta hoy que es el número uno de la noche. Todo su camino.

Y luego contar con un equipazo de compañeros como Parra, Xuancar, Pilar Casado, Andrea, Gemma, Evangelio, Pedro Martín, etc, inalámbricos espectaculares y que dan exclusivas como Miguel Ángel Díaz, Antonio Ruiz, Helena Condis, Víctor Fernández, Hugo Ballester, etc. Y luego contar con grandes narradores como Rubén Martín y sus cositas, Germán Dobarro, Oliva, Sande, Carlos Saez, Oliveros, Santi Duque o Heri Frade. Sin olvidarnos de los comentaristas, leyendas como Sanchis, Morientes, Cañizares, Albelda y el gran Poli Rincón y sus locuras. Y periodistas como Miguel Rico, Roberto Palomar, Elías Israel, Emilio Pérez de Rozas y el gran Tomás Guasch que tantos y tan buenos momentos nos han dado.

En resumen, y aunque lógicamente no haya citado a todos y todas porque sería imposible, cuando al timón del barco están los mejores y la tripulación es la mejor todo tiene que ser lo mejor. Quiero esa camiseta firmada al igual que daría lo que fuera por poder trabajar con este equipazo, aunque como se dice popularmente para dar sombra al botijo"

¡Enhorabuena Pedro!