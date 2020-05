Steve Kerr carga contra Trump: "No se debe permitir que los racistas sean presidentes"

El entrenador de Golden State Warriors, Steve Kerr, ha criticado las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que calificó de "matones" a los manifestantes de las protestas de Mineápolis, y ha afirmado que no se debería permitir "que los racistas sean presidentes".

"En 2017, Trump llamó a los jugadores arrodillados de la NFL que protestaron pacíficamente por la brutalidad policial 'hijos de puta'. Anoche llamó a los manifestantes de Mineápolis 'matones'. Es por eso que no se debe permitir que los racistas sean presidentes", señaló en su cuenta oficial de Twitter.

Tras ello, respondió a un mensaje del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que apeló a "la ley y el orden" y condenó "la violencia contra la propiedad o las personas", defendiendo que los ciudadanos puedan "protestar pacíficamente y dejar que se escuche su voz". "Tienes que estar bromeando. ¿Cómo tienes el descaro de decir esto?", indicó Kerr.

El asesinato del ciudadano de raza negra George Floyd en Mineápolis por parte del agente de policía Derek Chauvin ha desatado una la ola de protestas y disturbios que ha sacudido Estados Unidos en los últimos días. Según la Fiscalía del condado de Hennepin, Chauvin mantuvo su rodilla sobre el cuello del fallecido durante ocho minutos y 46 segundos en la maniobra de detención de la víctima.

La multinacional de ropa deportiva Nike ha llamado a combatir el racismo, origen de la ola de protestas en Mineápolis, y ha cambiado su tradicional lema 'Just do it' -'Solo hazlo'- por 'For once, don't do it' -'Por una vez, no lo hagas'-.

En un vídeo en sus redes sociales, Nike ha apelado a tomar conciencia de la situación actual. "Por una vez, no lo hagas", comienza el vídeo publicado en su canal de YouTube.

"No finjas que no hay un problema en Estados Unidos. No des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas. No pienses que esto no te afecta. No te recuestes y guardes silencio. No pienses que no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio", concluye.