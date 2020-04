Roxana Maracineanu: "Si el Tour o Roland Garros no se celebran un año no será el fin del mundo"

La ministra de deportes de Francia, Roxana Maracineanu, ha asegurado que si el Tour de Francia no pudiera disputarse este año "no será el fin del mundo" después de las declaraciones de varios miembros del pelotón, entre ellos el alemán Tony Martin, que cree que si no hay vuelta francesa habrá "sentencia de muerte" para muchos equipos.

"Si el Tour de Francia no se celebra, no será el fin del mundo, seguramente será el fin de muchas cosas respaldadas por sus ingresos, pero tendremos que reinventarnos de otra manera", indicó Maracineanu en declaraciones a Eurosport, que aseguró que pasa lo mismo con otro gran evento que tiene lugar en Francia, el torneo de Roland Garros.

Además, la ministra de deportes recalcó que "el deporte no será prioritario" en Francia. "No es prioritario hoy en las decisiones que toma el gobierno" y afirmó que se "estudiarán los casos" a la hora de retomar las competiciones en cualquier deporte.

Preguntada sobre el fútbol, Maracineanu apuntó que la reanudación "a mediados de junio es el escenario óptimo, pero hay otros". "La reanudación en septiembre de los campeonatos o incluso una temporada en blanco", agregó.

Por su parte, la Vuelta a España sigue pendiente de la decisión de los Países Bajos, ya que la carrera debería empezar en Utrecht y las tres primeras etapas disputarse en territorio neerlandes. Lo normal es que se cancelen estos tres días de competición o se dejen para 2022, sin embargo el desembolso ya realizado hace que haya dudas sobre dónde arrancará finalmente la carrera.