Rodríguez Uribes: "Espero que el fútbol sea el mascarón de proa del deporte español"

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, desea que el "fútbol" sea el "mascarón de proa del deporte español" después de que LaLiga y la Federación Española hayan alcanzado un acuerdo para la vuelta a la competición cuando la crisis del coronavirus lo permita, y destacó la postura cercana de ambos presidentes, Javier Tebas y Luis Rubiales.

"El fútbol necesita del concurso de todos y aseguro que no he tenido que hacer mucho esfuerzo, ha sido muy natural el acuerdo. Tebas y Rubiales han puesto mucho de su parte en poco tiempo. El sábado fue un éxito. Hoy he hablado con ellos para darles la enhorabuena. Quiero poner en valor lo que han hecho", dijo en declaraciones a 'El Partidazo' de la Cadena Cope.

"No estaba cabreado con las dos instituciones, pero creo que se pueden hacer las cosas mejor. Nuestro país y nuestro deporte necesita grandeza, generosidad y hacer las cosas con altura de miras. Intuía que era un acuerdo posible y ya lo he comprobado. Es un buen camino. Ahora dependemos de Sanidad", añadió Rodríguez Uribes, que entiende "a la perfección" la "preocupación de los futbolistas por un posible contagio".

"Insisto, será Sanidad quien marque el camino para volver pero que los deberes ya estén hechos por parte de LaLiga, la RFEF y el Consejo Superior de Deportes es un buen camino", incidió el ministro de cultura y deporte, que no quiso aventurarse con fechas. "No lo sé, es imposible".

"No sería responsable decir una fecha. Yo deseo que se produzca, espero que el fútbol sea el mascarón de proa del deporte español. Creo que es un buen mensaje. Eso sí, si finalmente se produce o no, no lo sabemos. Eso depende de la pandemia. Hay que ver muchas cosas con cuidado. Los contratos de los jugadores. Hay que dar pasos con garantías", añadió.

"Se trata de una situación sin precedentes y -por encima de todo-, es necesario mucha comprensión recíproca", sentenció Rodríguez Uribes, que fue preguntado si es más de cultura o de deporte. "Yo quiero ser ministro de las dos cosas. La gente de la cultura me dice últimamente que soy más del deporte. Vivo los dos ámbitos con devoción", afirmó.

"Vengo del mundo de la cultura, de un entorno de maestros de la Institución Libre de Enseñanza, y a la vez soy una persona que ama el deporte. Practiqué durante mucho tiempo el baloncesto, lo sigo casi todos los deportes. Y ahora los sigo viendo con mucho entusiasmo", finalizó Rodríguez Uribes.