Ricardo Ten, campeón del mundo en una jornada gloriosa para España en el Mundial adaptado

El ciclista español Ricardo Ten se ha proclamado campeón del mundo este sábado en el Mundial de ciclismo adaptado, que se está disputando en la localidad holandesa de Emmen, en una jornada gloriosa para la delegación nacional gracias a la plata lograda por el tándem Bellido-Martín, y al bronce de Eduardo Santas.

Un arcoíris y dos medallas más ha sido el botín español en un día que pasará a la historia del ciclismo adaptado nacional. Ricardo Ten, encuadrado en la clase C1, se llevó el oro con una actuación épica que le ha llevado a batir a todos los ciclistas de su categoría, así como a los de la C2 y C3, gracias a un ataque en la vuelta final.

"Ganar así ha sido muy bestia. Me he emocionado y todo", indicó Ricardo Ten. "Ha sido una carrera durísima. Íbamos en un grupo muy numeroso y durante las primeras vueltas no hemos parado de oír gente caerse a nuestro alrededor. Hemos podido salvar todos los incidentes y luego resistir todos los tirones y cambios de ritmo que se han producido (...) ha sido increíble", añadió Ten.

Tan solo cinco segundos después que el valenciano cruzaron la meta en un igualadísimo sprint los corredores de la clase C3, entre los que se encontraba Eduardo Santas. El navarro se vio penalizado por la caída en la última curva de Anobile y tuvo que iniciar una poderosa remontada que le llevó hasta la tercera posición.

La jornada ya había arrancado con buen pie para España gracias a los tándems: Ávila-Font, que defendían el título y fueron séptimos, Bellido-Martín, terceros el pasado año y plata en esta ocasión, y Gilabert-Teruel, que han efectuado una gran carrera y tuvieron que abandonar. En femenino, Kuki López e Irene Méndez debutaron como pareja con un octavo puesto.

Otro resultado destacable para la selección española fue la quinta posición de Óscar Higuera en la clase C4 tras una rapidísima carrera que, como viene siendo normal, se decidió al sprint. En la clase C2, Maurice Eckhard fue 13º; mientras que Juanjo Méndez en C1 y Amador Grandos en C3 terminaron 15º y 19º, respectivamente.