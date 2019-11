Regino Hernández: "Tengo una espina clavada con el Mundial"

El 'rider' español Regino Hernández, actual bronce olímpico en la modalidad de cross de snowboard, confesó que tiene una "espinita clavada" con la prueba individual del Mundial y que su "objetivo" para esta temporada en la Copa del Mundo que acogerá Sierra Nevada el 6 y 7 de marzo, para la que espera estar totalmente recuperado de su lesión, donde es la muñeca con la que debe ser todavía paciente.

"Sierra Nevada es mi objetivo este año, compito en casa y tengo la 'espinita' del Mundial de 2017 en la prueba individual y es la prueba por la que me voy a preparar más", confirmó Hernández en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, Liberbank y Repsol.

El bronce en PyeongChang insistió en que quiere una revancha con la prueba individual mundialista, después de que una caída le apartase de la pelea por las medallas en la cita de hace dos años en Sierra Nevada. "Al día siguiente pude quitarme un poco la espina con la competición por equipos con Lucas Eguibar, pero en la prueba individual había hecho el tercer mejor tiempo, y podía estar luchando por el podio, pero la caída me dejo fuera", añadió.

Regino Hernandez volvió a dar vida a España en los Juegos de Invierno gracias a un bronce que rellenó el vació que había desde hacía 26 años con el bronce de Blanca Fernández-Ochoa en 1992.

"Como persona, la medalla no me ha cambiado, sigo siendo el mismo, pero tengo que pensar en el significado que ha tenido para todo, para mí y para el deporte español. Ha sido algo increíble, cada vez que la veo se me sigue poniendo la piel de gallina. Es histórico y llega a ser el sueño de cualquier deportista olimpico", subrayó.

El 'rider' fue tercero en PyeongChang, después del francés Pierre Vaultier y el australiano Jarryd Hughes, aunque iba con la intención de "luchar por el oro". "Yo sabía cómo estaba preparado, que había tenido una pretemporada muy buena, aunque estaba tocado de la rodilla y no era mi mejor momento. Pero me vino bien que la presión estuviese sobre Lucas (Eguibar) para ir más relajado", admitió.

Por otro lado, el ceutí recalcó que lleva "bastante bien" las lesiones que sufrió en un entrenamiento el pasado mes de septiembre, aunque tendrá que esperar para estar al "cien por cien". "Las dos fracturas de las vértebras ya las tengo soldadas y ya puedo hacer ejercicio. La mala noticia es que la muñeca no ha terminado de soldar y me quedan tres semanas con la escayola", explicó.

"De momento no está todo claro, probablemente las dos primeras pruebas a mediados de diciembre me las pierda, por el tema de la espalda porque tengo que recuperar un estado físico para poder soportar una posible caída", añadió.

Además, indicó confesó que no siente "presión" por la gente, ya que intenta centrarse en sus "pensamientos" y no dejarse llevar por lo que piensan los demás. "Voy a lo que voy, hago mi trabajo y que salga lo que tenga que salir", afirmó.

Al andaluz le gusta ver la cara de "ilusión" de los niños que están empezando en su deporte y que se ven reflejados en él. "Sabes que eres el punto al que quieren llegar y sabes que un consejo tuyo les puede motivar, y eso gusta mucho", recalcó.

"Les aconsejo que entrenen mucho porque eso es bueno para evitar lesiones. Entrenar es muy importante, y luego, la cabeza, saber utilizar la mente, no dejarte llevar y estar siempre bien centrado", añadió Hernández, que espera que haya un impulso en su deporte a nivel femenino. "La verdad es que es bueno saber que hay otra chica más (Aina Gomariz). Se la ve con muchas ganas, mucho ímpetu", afirmó.