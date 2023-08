Polémica por la foto del Gobierno valenciano con la selección de rítmica arrodillada

(Actualiza la NA3205 para añadir la posición de rechazo expresada por el propio Carlos Mazón a que las gimnastas posaran de rodillas durante el momento en el que se realizó la foto)

La polémica se ha desatado al viralizarse en redes sociales una fotografía del Gobierno valenciano junto a las integrantes de la selección de gimnasia rítmica en el que las deportistas, ganadoras del bronce en el Campeonato del Mundo celebrado en València este fin de semana, aparecen posando de rodillas en fila delante de los políticos.

La foto se ha viralizado este miércoles, aunque el acto en el que se realizó es una recepción de las gimnastas organizada por el Govern el pasado 28 de agosto en el Palau de la Generalitat, durante la que el presidente valenciano, Carlos Mazón -según puede verse en un vídeo también realizado durante el evento- manifestó su rechazo a que posaran de rodillas.

Cuando los responsables de protocolo piden a las gimnastas que se agachen para la foto, Mazón replica: "Si nos tendríamos que agachar nosotros, a mi me sabe mal que ellas estén así arrodilladas".

"No puede ser, oye levantad, así no podéis estar", continúa el presidente de la Generalitat (...), tendríamos que estar nosotros delante, nosotros agachados, las campeonas sois vosotras, esto no puede ser, esto del protocolo hay que cambiarlo", continúa Mazón, que después invita a las gimnastas a hacerse otra foto "más informal" y añade: "arrodillado estoy yo".

Tras ese momento, posaron para otra foto con las gimnastas en pie y Mazón agachado: "yo también sé agacharme, hombre", se oye decir a Mazón.

De hecho, la imagen que han criticado en las redes políticos de otros partidos no estaba entre las que el Ejecutivo valenciano ha compartido en su página web junto a la nota de prensa del acto.

Entre las voces críticas está la de la ministra de Ciencia, que ha difundido la foto en su perfil de la red social X (antes Twitter) y se ha limitado a escribir: "Mazón no está a la altura".

Antes que ella, el exalcalde de València, Joan Ribó, en la misma red social definía la fotografía como "un ejercicio de puro machismo".

"Arrodilladas, así ha puesto el gobierno de PP-Vox en la Generalitat a las deportistas de la selección española de gimnasia rítmica. Parece que todavía no han entendido lo que está pasando", ha sentenciado Ribó sobre la imagen.

La senadora de Más Madrid y activista trans Carla Antonelli ha calificado esta instantánea de "nauseabunda" y de "foto machista"

"Nuestro orgullo, arrodillado. Nuestra vergüenza, de pie. Se acabó, también aquí", ha señalado por su parte Joan Baldoví, candidato de Compromís en las elecciones autonómicas del 28M y diputado en las Cortes valencianas, quien ha recuperado el eslogan que se está utilizando para denunciar el beso de Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso.

Desde el socialismo también se ha criticado la imagen, con denuncias como la del exdiputado autonómico del PSPV David Calvo, quien ha asegurado que "las formas son el fondo y, sin duda, este nuevo Consell ni lo uno ni lo otro". "Mazón y sus secuaces son la destilería del machismo nacional", ha apostillado en la red social X.