Pedrero: "Estábamos nerviosos, pero confiados porque teníamos el mejor tiempo de las series"

El piragüista español Alberto Pedrero admitió que, pese a sus nervios justo antes de la final del C-2 200 metros, él y su compañero Pablo Graña luego estuvieron "confiados" porque habían logrado "el mejor tiempo de las series", refrendado este viernes con el oro en el Campeonato del Mundo que se está disputando en Szeged (Hungría).

"Nos sentimos muy bien y ahí ya lo vimos, pensamos que éramos campeones. Estábamos un poco nerviosos, pero confiados porque teníamos el mejor tiempo de las series", comentó Pedrero en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP).

Además, sus compatriotas Sete Benavides y Toni Segura, igualmente en canoa, saborearon la medalla de bronce en la prueba de C-2 500. "Este tercer puesto nos sabe a gloria, a oro y a todo. Porque nos ha costado mucho desde el primer día, hicimos la 'heat', nos quedamos fuera de pasar directos y nos pensábamos que no íbamos bien", reconoció Segura.

"En la 'semi' nos comportamos mejor y hoy ya sí que hemos hecho la regata que teníamos que hacer. No sabía ni en qué posición íbamos, cuando nos hemos tirado y hemos visto que estábamos entre el tercero y el cuarto, ha sido como... 'no puede ser, no me lo creo'", reflexionó con alegría al lado de su compañero de embarcación.

"Habíamos trabajado, lo justo que podíamos haber hecho en una carrera de 500. Aquí hemos sacado fuerzas, en la final de un Mundial se rema pocas veces, pensé que a lo mejor solo una vez en la vida. Y estar aquí es fenomenal. Se lo dedicamos a nuestro entrenador, Kiko [Martín], que no ha podido venir y le hubiera gustado mucho celebrar esto con nosotros", añadió Benavides finalmente.