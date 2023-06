Pádel.- José Luis Sicre, CEO de All For Padel: "Vemos solo la punta del iceberg del crecimiento del pádel"

La empresa española con licencia de adidas celebra su décimo aniversario con una facturación récord: de 1,5 a 45 millones

El CEO de All For Padel, José Luis Sicre, afirmó que tan solo vemos la "punta del iceberg" del crecimiento del pádel en los próximos años, y celebra que en el décimo aniversario de la empresa española con licencia de adidas en todo el mundo multiplicarán por 30 la facturación de los inicios, de 1,5 millones en 2016, hasta los 45 millones previstos en 2025.

"El pádel vive un momento de crecimiento increíble. Ahora solo vemos la punta del iceberg. Hemos picado mucha piedra hasta llegar aquí. Nos veían como una marca asociada al fútbol que entraba en el pádel como un elefante en una cacharrería", dijo en una entrevista a Europa Press en el Showroom de Adidas en Madrid.

Desde aquel 30 de junio de 2013 en el que adidas anunció su llegada al pádel con la campaña 'BlackOut' protagonizada por Martita Ortega, la número uno del mundo más joven de la historia y actual embajadora de la marca junto a, entre otros, Ale Galán y Álex Ruiz, All For Padel ha mudado como empresa de material a entrar en la fabricación de las pistas.

"Ofrecemos el 'servicio completo' a un club: tenemos el mejor material y hacemos las pistas", apuntó Sicre, en alusión al nacimiento de 'AFP Courts', la división de la empresa destinada a la instalación de las pistas.

El objetivo, apuntó el CEO de All For Padel, era convertirse en una empresa "creíble". "Fichamos a los mejores jugadores, patrocinamos torneos, patentamos soluciones como el 'weight balance system', con el que, por vez primera, el jugador podía personalizar el peso y el balance de las palas", explicó.

La transición era ya una realidad. Una marca vinculada al fútbol era ahora la responsable de la elaboración de las premiadas palas 'Adipower', en 2016, y 'Metalbone', en 2021, y de su propia superficie, AFP Turf, para las pistas de este deporte en auge en Europa, Argentina y México.

España, Italia, Suecia, Países Bajos y Bélgica, por este orden, son los principales mercados de All For Padel en el viejo continente. En América, Argentina, México y, en los últimos años, Estados Unidos, donde la práctica del 'pickleball' se ha disparado y amenaza con no dejar paso al pádel.

"Hay ocho millones de jugadores de 'pickleball' en Estados Unidos, el doble que jugadores de pádel en España, pero más que un competidor lo veo como un aliado para 'levantar a la gente del sillón'", pronosticó Sicre.

El pasado año nació adidas Padel Tour, un circuito con 60 torneos y en los que participaron 5.500 jugadores en toda España. El exfutbolista Zinedine Zidane se unió a la empresa AFP Courts para instalar pistas en sus clubes deportivos Z5 en Francia, y en este 2023 adipower entró en una nueva 'dimensión' con la tecnología Weight&Balance System.

"El futuro es infinito. Si el 70 por ciento de nuestras pistas están en tan solo 7 países y pensamos en el resto que tienen poder adquisitivo, tan solo resta presentar nuestro deporte para atraer a nuevos inversores. Esto es tan solo el inicio", sugirió el CEO de la división de pádel de adidas en la moderna mole de hormigón cercana a la Castellana, a un kilómetro del Santiago Bernabéu que espera despertar del letargo de sus obras de remodelación.