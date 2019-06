Pablo Feijoo espera que las nuevas España Seven Series sean "un punto de inflexión" en el rugby español

La Federación Española de Rugby (FER) ha presentado este lunes en el Consejo Superior de Deportes las España Seven Series, una nueva competición de clubes de División de Honor y División de Honor B que esperan que sea "un punto de inflexión en el rugby español" y con la que quieren "estructurar y generar un camino" para los deportistas que "quieren ser olímpicos".

Esta competición se disputará los fines de semana del 8 y 9 de junio en Valladolid y el 15 y 16 del mismo en Valencia. Participarán tres clubes de la Liga Heineken, el VRAC Quesos Entrepinares, el SilverStorm El Salvador y el AMPO Ordizia; tres de División de Honor B, el Bera Bera RT, el ADI Industriales y CD Arquitectura; y las selecciones de las federaciones madrileña y catalana.

En la primera serie, la que se disputa el 8 y 9 de junio en los campos de Pepe Rojo de Valladolid, el Grupo A estará formado por VRAC, Federación Madrileña, Bera Bera y Arquitectura, mientras que en el Grupo B jugarán El Salvador, Ordizia, Federación Catalana e Industriales.

"Espero que este sea un punto de inflexión para el rugby en España. Venimos de un desierto, con series con poco tirón, y queremos pasar a algo más profesional, desde el punto de vista de los deportistas y los clubes, como un producto atractivo en el que hay retorno económico", expresó el seleccionador de 'seven', Pablo Feijoo, durante el acto de presentación.

"Los clubes tienen que ver que es algo bueno y atractivo. Aunque este primer año es echar a rodar la bola de nieve, esperemos que poco a poco se vaya haciendo más grande. Sería bonito tener algo parecido al XV en el siete", añadió.

El técnico, uno de los principales artífices de esta nueva competición, destacó que este torneo surge porque lo que había antes no era "serio". "Era un torneo desangelado, con jugadores que son los mejores de Europa Sub-18 y había un eslabón que se perdía. Es una manera de estructurar y generar un camino para los jugadores que quieren ser olímpicos y medirse con los mejores del mundo", explicó el seleccionador.

"La idea es generar un torneo atractivo para los clubes, que han sido reticentes a una disciplina que se ha valorado como un deporte de verano y cerveza. Tenemos que ser lo suficientemente serios y profesionales para demostrar que se exige una preparación de atleta, con unas habilidades que rozan lo extraordinario. Si generamos algo atractivo el año que viene va a ser un 'boom'", prosiguió.

Además, confesó que "cada vez más jugadores" le indican que quieren jugar esta modalidad, que es la olímpica en la actualidad. "Se ha generado un movimiento de mucha gente que se preocupa del siete. Los resultados que estamos teniendo están contribuyendo a que el número de licencias aumente", agregó.

Por su parte, el vicepresidente y director general de la FER, Juan José García Luna, insistió en que la nueva competición es "una noticia muy importante" y "necesaria". "Las chicas fueron las pioneras en esto, han tirado del carro, y sobre todo Pablo (Feijoo), que se ha empeñado en tener una liga en condiciones y con lo testarudo que es seguro que acabaremos teniéndola. Estamos ilusionados y con ganas de que crezca", comentó.

La presentación también contó con la presencia de Rosa Ortega, técnico deportivo de Rugby en representación del CSD. "Es muy necesario generar el itinerario deportivo para que cualquier aspirante sepa cuál es el escalón para el primer nivel. Primero, que los clubes tomen conciencia, porque sabemos que no es lo que se suele abordar, pero es necesario que sea compatible, con jugadores con este doble perfil y que encuentren el apoyo que necesita esta especialidad", señaló.

En este punto, alabó la temporada "magnífica" realizada por la selección e instó a esta a clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio. "Esperemos que la próxima temporada vaya a más. Con el XV estamos peleando por entrar en el Mundial, y con el 'Seven' por volver a estar en unos Juegos. Pablo no hace más que incorporar jugadores y vosotros estáis a tan alto nivel que sois capaces de ganar a los 'All Blacks'", elogió Ortega.