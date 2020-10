Ortega Smith mantiene el sueño olímpico para Madrid como incentivo ante la "desmoralización colectiva"

"Las ciudades elegidas no eran las que tenían más instalaciones sino aquellas que habían generado un proyecto mejor gestionado", indica

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, mantiene el sueño olímpico para la ciudad como "incentivo" ante la "desmoralización colectiva" provocada por la pandemia y para "olvidar tanto dolor".

"Lo primero que hay que hacer para generar el sueño olímpico es creer que es posible que Madrid pueda ser capital de unos Juegos Olímpicos y después hay que empezar a trabajar en ello comenzando por apostar de verdad por el deporte de base, fomentándolo en los colegios, que en los barrios haya instalaciones municipales, ayudar a que haya deportistas que quieren participar de ese sueño olímpico", ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press.

Se trataría de "empezar a generar ese sentimiento de que detrás de unas Olimpiadas bien organizadas suele haber unas magníficas instalaciones" y que además generarían "un rédito de imagen internacional, como se vio en Barcelona".

La condición que pone el también secretario general de Vox es que "todo euro que se gaste, que sea un euro que revierta en Madrid". "Si hago unas instalaciones de piscina o de remo, ¿qué pasa si luego no hay Olimpiadas? Pues que me quedan las instalaciones con unas federaciones que van a seguir trabajando en ello?", ha contestado después de ser preguntado por los 'esqueletos' que quedaron en la ciudad tras intentonas fallidas previas.

"Las ciudades que han salido elegidas no eran las que tenían más instalaciones sino aquellas que habían generado un proyecto mejor gestionado. Luego me lo concedes, me das un tiempo y yo lo construyo", ha argumentado Ortega Smith.

NO GENERAR FRUSTRACIÓN

El edil sostiene que el sueño olímpico "es un incentivo en un Madrid donde hay tantas noticias negativas, donde hay una desmoralización colectiva". "Las grandes ilusiones y un sueño olímpico pueden hacer olvidar mucho dolor. Si no lo consigues todo eso te ha quedado. Bien planteado nunca sería negativo para Madrid", ha defendido.

Lo que sí "sería un horror" es el "meterse en unas infraestructuras brutales que luego quedan a medio hacer, que no se pudieran pagar", algo similar a lo que pasó con la Ciudad de la Justicia. "Yo iba presumiendo con otros abogados de que íbamos a tener la Ciudad de la Justicia más moderna de toda España. Fui a ver el proyecto porque, como un niño en Navidad, me ilusioné. Qué gran frustración", ha lamentado.

"Eso es lo que no se puede generar: tienes que generar una ilusión real y llegar hasta donde llegues y si quienes lo tienen que conceder no te dan el Madrid olímpico, pues mira, se han conseguido unas instalaciones fabulosas y todos los años intentaremos llegar al Madrid olímpico, cada cuatro años intentaremos mejorar la ciudad hasta que llegará un día en que tendremos una ciudad impresionante con las mejores instalaciones deportivas", ha sostenido Javier Ortega Smith.