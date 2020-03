Novak Djokovic dona un millón de euros a Serbia; Augusto Lima dará de comer a los necesitados

Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, anunció este viernes que donará un millón de euros a las autoridades sanitarias de Serbia para mejorar los equipos médicos necesarios para la lucha contra el coronavirus. La esposa del tenista, Jelena Djokovic, directora de la Fundación "Novak Djokovic", pidió más donaciones y anunció la apertura de una cuenta bancaria destinada a ese objetivo.

"Nuestra donación de un millón de euros es para la compra de aparatos de respiración y otros equipamientos médicos. Los respiradores son ahora el equipo más indispensable para salvar las vidas humanas", declaró Djokovic a un grupo de periodistas por vídeo conferencia.

"Cada uno de nosotros trata de ayudar en esta situación en la medida de sus posibilidades, contribuir con su tiempo, esfuerzo, recursos, de cualquier manera, para estar a la disposición a su país y la gente que más lo necesita", dijo el tenista.

Además, los jugadores de la selección italiana de waterpolo, campeones del mundo en 2019, subastaron este viernes sus anillos de ganadores para recaudar fondos destinados al hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo y combatir el coronavirus.

La subasta fue anunciada por la Federación Italiana de Waterpolo a través de un mensaje del capitán, Pietro Figlioli, quien pidió a los italianos dar su aportación para ayudar en la lucha contra el coronavirus, que ya ha causado más de 8.000 muertos en el país.

"Estamos en una emergencia nacional y yo y mis compañeros de la selección italiana decididos dar nuestra aportación para ayudar. El año pasado ganamos el Mundial y 'La Gazzetta dello Sport' nos premió como mejor equipo del año, regalándonos este fantástico premio, un anillo de Damiani muy bueno", afirmó Figlioli, quien enseñó su anillo personal.

"Subastamos nuestros anillos para ayudar al hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo. Por favor, lo encontrareis en la web de la Federación. Debemos ayudar a Italia y la zona de Bérgamo. Ayudemos a estas personas", prosiguió.

El jugador del San Pablo Burgos Augusto Lima se ha ofrecido a través de sus redes sociales a ayudar a quienes les falte para comer en esta dura crisis del coronavirus, mostrando una de sus facetas, la solidaria. “Me uno a ayudar a todos los que realmente lo necesiten” afirma el pívot brasileño, que se encuentra en Murcia con su familia tras haber pedido permiso al club burgalés.

Añade que “si alguien no está trabajando, no recibe ayuda del Gobierno y en algún momento se le termina la comida” ,el jugador pide que “por favor, no se vayan a la cama sin comer”. “De lo poco o lo mucho que tengo estaré para compartirle alimento” aclara el brasileño que pide que estas personas que realmente necesitan alimentos, “escriban sin miedo”.

El jugador afirma que le enseñaron que “donde come uno comen dos” y añade que hay que ser “agradecidos y menos egoístas”, especialmente en momentos como los que se están viviendo. Lima rechaza hacerlo a través de un intermediario como la policía y prefiere que contacten directamente con él.