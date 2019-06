Nikoloz Sherazadishvili: "La gente me estudia más y tengo que intentar innovar cada día"

El judoca español Nikoloz Sherazadishvili tiene claro que su objetivo es "ir como número uno" a los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene y "sacar medalla de oro", aunque ahora sabe que su condición de actual campeón del mundo de 90 kilos hace que tenga que "innovar cada día" porque sus rivales le "estudian más".

"Para todos el sueño olímpico es lo más, otro paso más por encima del Mundial. Mi objetivo es mantener el nivel, ir clasificado como el número no y sacar medalla, y de oro", expresó Sherazadishvili en un encuentro informativo de cara a los Juegos Europeos que acogerá Minsk a partir del 21 de junio.

El judoca estará en la capital bielorrusa para participar "en unos mini Juegos Olímpicos". "Estuve en los de Baku de hace cuatro años y se me hace como vivir unos Juegos. Ir con todo el equipo me hace sentir mucho mejor que no ir solo con atletas de judo. Van a ser de un gran nivel", admitió.

El campeón del mundo sabe que ahora tiene "presión añadida" por su oro del año pasado. "En cada competición es igual desde que he quedado campeón y la gente me estudia más, pero es presión positiva y tengo que intentar innovar cada día. Tengo muchas ganas de competir y de dar lo mejor de mí", subrayó el deportista de origen georgiano.

"Tuve una lesión de espalda, pero ya competí hace unos meses con un bronce y mis dos únicos objetivos este año son el Europeo (que se disputará en estos Juegos) y el Mundial que será después. Me encuentro muy bien para Minsk", sentenció Sherazadishvili.

A su lado, estuvo el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, buen conocedor de su deporte y que no le da ningún consejo porque "ya se exige el solo". "Niko es una de las grandes figuras del deporte de nuestro país y ha preferido quedarse aquí pese a tener ofertas de otros países. Nadie le tiene que presionar, se presiona el solo, es amable hasta que se pone el 'judogi' y es imparable", admitió.