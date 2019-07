Nairo Quintana: "La caída me descuadró bastante, pensaba que tras la crono estaría en condiciones"

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) lamentó su rendimiento en el Tour de Francia, donde pensaba que estaría "normal y en condiciones" tras la contrarreloj del viernes, pero mostró su deseo de "echar una mano" al equipo para ayudar a Mikel Landa.

"Lamentablemente, todo se ha torcido. La caída que tuve me descuadró bastante porque pensábamos que no pasaría nada tras haber pasado la crono y que estaría normal y en condiciones, pero resultó que no", explicó Quintana este lunes en rueda de prensa recogida por la web de su equipo.

De todos modos, quiso intentarlo "nuevamente" este domingo "buscando estrategias con el equipo y tratando de ayudar" a un Mikel Landa, del que no duda que "está mejor". "Me filtré en la fuga para llevar la carrera más rápida y ver qué corredores flaqueaban. No conseguimos gran ganancia para el trabajo que hicimos, pero se van viendo las caras, Mikel está bien y vamos a seguir para adelante", añadió.

Sin embargo, no pudo echar una mano cuando el vasco le alcanzó. "Ya iba con lo que podía. Quise echarle una mano, pero venía muy fuerte e inmediatamente siguió para adelante. Sabía que venía cerca, pero me llegó de repente, AG2R llevaba el ritmo, no podía apretar más y seguí según mis capacidades", comentó.

"Sólo queda esperar que pasen estos días y echarnos una mano todos y buscar el objetivo con el equipo, que es aspirar al podio con Mikel. Los hombres de la general están en poco tiempo y no sabemos qué cosa puede pasar. Veremos junto al equipo qué se puede hacer por él", prosiguió el sudamericano, que no tiene "objetivos individuales". "Espero a lo que diga el equipo y sigo adelante", sentenció.