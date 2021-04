Nacer Bouhanni denuncia insultos racistas tras su incidente con Stewart

El ciclista francés Nacer Bouhanni (Team Arkea-Samsic) ha denunciado que está siendo objetivo de insultos racistas en las redes sociales tras protagonizar una maniobra antideportiva sobre el británico Jake Stewart (Groupama-FDJ) en el esprint final del Gran Premio Cholet-Pays de la Loire, por la que fue descalificado.

"Esto es demasiado. He estado recibiendo cientos de mensajes durante ocho días, se está convirtiendo en acoso", declaró en una entrevista al diario deportivo francés L'Equipe Bouhanni, nacido en Épinal, al noreste de Francia, y de origen argelino. "No soy el único que ve lo que está pasando en las redes sociales. ¿Por qué nadie hace nada cuando este tipo de gente nos llama constantemente 'cerdos' o 'terroristas' o me dice 'vuelve a tu sucio país, magrebí'?", añadió.

Durante la llegada al esprint de la 43ª edición de la carrera francesa disputada el pasado domingo 28 de marzo, Bouhanni empujó contra las vallas de la parte izquierda del recorrido al ciclista británico Jake Stewart (Groupama-FDJ), que tuvo que frenar para evitar irse al suelo. La Unión Ciclista Internacional (UCI) condenó "enérgicamente" la "peligrosa conducta" y anunció que le impondrá "sanciones adecuadas" a la gravedad del incidente.

El corredor de 30 años reconoció que lleva sufriendo estos insultos racistas desde hace 25 años y que recibirlos ahora es "como una cicatriz que se ha reabierto". "Se reabrió poco a poco con los días, y eso es lo que duele. Nací en Francia, amo a mi país, fui campeón de Francia a los 21 años, fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera cuando subí al podio con La Marsellesa", recordó.

Además, señaló que en el pelotón "nunca" ha sido "víctima del racismo en ningún caso". "Pero fuera de la competición, por supuesto que viví algunos casos. Mis padres siempre se han negado a hablarme de racismo para protegerme. Desde los seis años, mi padre está conmigo en el ciclismo; gracias a él pude llegar allí, de lo contrario lo habría dejado, porque tuve momentos de hartarme", subrayó. "Estoy orgulloso de mi nombre, estoy orgulloso de mis orígenes, soy francés de origen norteafricano", concluyó.