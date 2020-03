El mundo del deporte se vuelca con los afectados por el Covid-19

Los Dallas Mavericks anunciaron este viernes que su propietario, Mark Cuban, y los jugadores Luka Doncic y Dwight Powell se unieron a la Fundación que da nombre el equipo texano para donar medio millón de dólares a un centro hospitalario de la ciudad, ante la crisis por la expansión del coronavirus.

"No hay agradecimiento suficiente a los servicios médicos por ayudar a sus pacientes por encima de ellos. Doy las gracias a Luka y Dwight por esta unión para apoyar a los trabajadores del servicio médico que están haciendo todo lo que pueden por la salud de nuestra comunidad", dice Mark Cuban.

@luka7doncic and @DwightPowell33 took the lead on this. ������ https://t.co/eONShnHgY6