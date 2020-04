El mundo del deporte sigue mostrando su solidaridad en la lucha contra el Covid-19

'LaLigaSantander Fest', el macroconcierto organizado por LaLiga, Banco Santander, Universal Music y GTS fue visto por 50 millones de personas de 182 países y recaudó algo más de un millón de euros (1.003.532) y donará, entre otro material, 1,4 millones de mascarillas de protección para combatir la expansión del coronavirus, informa LaLiga.

La recaudación de este festival benéfico, retransmitido por medio centenar de broadcasters internacionales y que en España pudo verse en Movistar y GOL TV, las redes sociales de LaLiga y Banco Santander, irá destinada, a través de la Fundación Banco Santander, a la compra de material para ayudar a mitigar los efectos provocados por la pandemia del COVID-19.

Con las donaciones hechas por particulares y empresas se podrá adquirir 1.115 Respiradores no invasivos; 1.435.000 mascarillas de alto riesgo, incluidas el millón donado por Banco Santander; 12.595 trajes esterilizados de protección desechables, y medio millón de guantes de protección de vinilo. Todo este material se canalizará siguiendo las prioridades sanitarias del Gobierno, en coordinación con el Consejo Superior de Deportes (CSD).

La Vuelta ha cedido la carpa de prensa que utiliza durante la carrera con el fin de que se emplee como espacio de apoyo logístico al Ayuntamiento de Madrid para almacenamiento y distribución de material sanitario, uniéndose así a las iniciativas solidarias en la lucha contra la pandemia de coronavirus COVID-19.

"Los periodistas que cubren La Vuelta conocen bien esta carpa. Ojalá a partir de ahora solo salgan de ella buenas noticias", señala la organización de la ronda ciclista española en su cuenta oficial de la red social Twitter. La carpa, de 200 metros cuadrados útiles en interior y que ocupa una superficie de 375 metros cuadrados, se ha instalado en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid

Los periodistas que cubren #LaVuelta conocen bien esta carpa. Ojalá a partir de ahora solo salgan de ella buenas noticias



The press tent of La Vuelta is ready to help @MADRID in its fight against #COVID19.