El asturiano Arbidel González protagonizó por fin una buena noticia para la natación española en Fukuoka, después de batir por 1,5 segundos el récord nacional de los 200 mariposa, y se ha clasificado para las semifinales con el segundo mejor registro.



González nadó en 1:54.99 y rebajó la plusmarca nacional que estaba en poder de Carlos Peralta desde 2016 (1:56.42). "Estoy que no me lo creo, no tengo palabras para describirlo. "Mi objetivo era bajar de 1:56 esta mañana, acercarme al récord de España, no hacer 1:54.9", aseguró en declaraciones a EFE.



Asegura que no se sintió especialmente bien en la piscina. "Me he encontrado normal, controlando la prueba y nadando como acostumbro a nadar, apretando en el último cien. Eso es lo que llevo entrenando todos estos meses, y el trabajo que llevo, creo que al final ha salido", afirmó.

?? ¡Arbidel González ha hecho historia en #Fukuoka2023 batiendo el récord de España en 200 mariposa!



¡A las semifinales con todo, Arbidel!

La sorpresa llegó al conocer el tiempo. "Es que ha batido el récord de España por un segundo y medio. No soy consciente de lo que acabo de hacer. Ha sido fruto del trabajo, de estar confiado en lo que hago y en ir a por todas", indicó.



Con el segundo mejor tiempo en las series, por detrás del japonés Tomoru Honda (1:54.21), el asturiano no se plantea nada. "Esta tarde (en las semifinales) puede pasar cualquier cosa. El objetivo ya lo tengo hecho, saldré en la calle central, y que salga lo que sea, (saldré) a disfrutar", dijo a EFE.



Arbidel González fue uno de los tres españoles participantes en las series de este tercer día en Fukuoka, los otros dos fueron el granadino Carlos Garach (800 libre) y la catalana Ainhoa Campabadal (200 libre).



Garach rondó los 8 minutos (7:59.52) y no tuvo opciones en las series de los 800 libre. En los 200 libre nadó Campabadal, que finalizó cuadragésima tercera con 2:02.78, muy por encima del tiempo que acreditaba (1:59.52).