Mikel Landa: "Estoy en una posición en la que no me puedo conformar"

El ciclista español Mikel Landa (Movistar Team) tiene claro que, aunque lo tenga algo lejos, preferiría subir al podio en este Tour de Francia que "ganar una etapa", y tras su recuperación en la etapa de este domingo aseguró que no se puede "conformar", seguro de que "tienen que pasar cosas en los Alpes", protagonistas de la última semana de la carrera.

"En este Tour me gustaría más subirme al podio que ganar una etapa. Llevo años intentando estar ahí y la primera vez que me subí a un podio de una 'grande' (Giro 2015) no es que fuera por suerte, pero sí más bien sin trabajarlo o sin aspirar a ello. Desde entonces llevo aspirando a ese podio, sobre todo aquí en el Tour, y me gustaría lograrlo", señaló Landa en rueda de prensa durante el segundo día de descanso del Tour recogida por la web del equipo.

Y tras lo sucedido el domingo, tiene claro que ahora el resto le marcarán "más estrechamente". "De hecho, cuando el domingo iba por delante ya hubo equipos que trabajaron por detrás. Esto es el Tour y se defiende cualquier puesto, y también habrá gente con ganas de dar la vuelta a su resultado", comentó.

"Estoy en una posición en la que no me puedo conformar. Tengo que hacer cosas en los tres días de Alpes que quedan como las de este domingo para recuperar todo este tiempo, porque estoy incluso muy lejos del sexto puesto", admitió el vasco, a más de tres minutos del podio.

Landa no olvida que el pasado lunes sufrió "un golpe duro" con la caída, pero que el paso por los Pirineos le dejan "un balance positivo y de mucha ilusión y optimismo ante lo que viene". "Creo que todavía tienen que pasar cosas en los Alpes y el domingo vimos por primera vez debilidad en Alaphilippe, que Thomas no está tan fuerte y que Pinot sí lo está", indicó.

Por ello, no ve la carrera "todavía decidida". "A día de hoy pienso que Pinot es el más fuerte del Tour. Tuvo la pérdida del día de los abanicos y le toca remontar, eso es bueno para mí y para el espectáculo", advirtió el ciclista español.

Sobre si debería haber atacado el jueves o el sábado, recordó que la caída le obligaba a "volver a atacar desde muy lejos en montaña". "Todo el mundo quería que volviese a atacar y a mí no me apetecía, en el sentido de que quería poder haber afrontado la alta montaña con las mismas oportunidades que el resto, como me había ganado", confesó.

"El domingo, en cambio, me volví a sentir cómodo en esa situación; sentí el apoyo del equipo, que me ayudó mucho; y con ello he vuelto a recuperar esa alegría", sentenció Mikel Landa.