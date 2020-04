Mascarell, en El Partidazo de COPE: "Los jugadores no se tocan y se cambian en vestuarios diferentes"

Entrevistamos en El Partidazo de COPE a Omar Mascarell, jugador del Schalke, para que nos cuente cómo se está volviendo en Alemania a los entranamientos mientras continúa la crisis por el coronavirus: "El equipo la semana pasada estuvo entrenando, un máximo de dos jugadores por gurpo y esta semana ya estarán ocho jugadores por cada campo. No se tocan, no hay contactos, y cada jugador se cambia en un vestuario diferente. Vamos de ocho en ocho en horarios diferentes y cuando sale un grupo se desinfecta todo".

El jugador español afirmó que no ha habido ningún infectado en su equipo: "Aquí en el Schalke no ha habido ningún positivo. No nos han hecho las pruebas, dicen que a partir de la semana que viene nos harán una prueba por semana o cada dos semanas. Nos han dicho que vayamos desde el estadio a casa y de casa al estadio".

Sobre la ayuda de los jugadores a la crisis económica que existe por el parón del fútbol, Mascarell nos contó que se ha decidido hacer en el equipo: "Los capitanes nos reunimos, hablamos de reducir el sueldo porque hay que arrimar el hombro para salir juntos. Nos reducimos el 30% de nuestro sueldo durante estos meses. Tenemos firmado hasta el 30 de junio y pase lo que pase nos sentaríamos y volveríamos a hablar".