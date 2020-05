Mario Mola: "Mi objetivo y sueño es pelear por medalla en Tokio"

Javier Gómez Noya: "Es difícil disputar un Mundial de Ironman en febrero y luego aspirar a los Juegos"

El triatleta español Mario Mola, tres veces campeón del mundo, ha asegurado que su objetivo no cambia respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio, pospuestos a 2021 debido al coronavirus, y no es otro que luchar por una primera medalla olímpica, objetivo compartido con Javier Gómez Noya, que dará más importancia a los Juegos que a un Mundial de Ironman que, reubicado en el calendario, se le complica.

"En Río el objetivo ya era hacer medalla, luego en carrera sucede lo que sucede. Mi objetivo y el sueño es estar en condiciones de pelear por las medallas en Tokio. Nada cambia que los Juegos sean en 2021, mi ilusión sigue siendo la misma y voy a trabajar por ello", aseguró Mola a los medios en una rueda de prensa organizada por la Federación Española de Triatlón (Fetri).

Mola, decimonoveno en Londres 2012 y octavo en Río 2016, optará a todo en Tokyo 2020 (ahora en 2021) tras proclamarse, en este ciclo olímpico, tres veces campeón del mundo y una vez, en 2019, subcampeón. "En lo deportivo han sido mis mejores años. Mi objetivo principal ha sido el Mundial, y este año mi prioridad iban a ser los Juegos", comentó.

"Nos ha tocado esta situación atípica que hemos intentado llevar lo mejor posible. Me tomo este tiempo de parón para volver a cargar las baterías y pensar en ser optimistas respecto a un final de temporada con competiciones. Los Juegos en 2021 los tomaré con la misma ilusión y ambición que iba a tener en 2020", reiteró.

Además, cree que lo positivo que tiene el aplazamiento a 2021 es que se ha evitado tener que cancelar los Juegos. "Hacerlos en 2020 era impensable y que no tenemos una cancelación, sino que tenemos un año más para prepararlos. El calendario es a muchos meses vista, pero nos sirve para retomar la senda del entrenamiento con algo de sentido", opinó.

Quien también intentará estar en Tokio, y tiene números para lograrlo, es el veterano Javier Gómez Noya, medalla de plata en Londres 2012. "Decidí intentar clasificarme para los Juegos, he tenido mejores resultados de lo esperado y estamos en proceso de intentar asegurar esa clasificación en las carreras que no se han podido realizar. Seguimos adelante, mi objetivo es garantizarme la plaza en 2021 y seguir trabajando para eso", explicó.

No obstante, sus planes antes del coronavirus pasaban por hacer Juegos en verano y, posteriormente, el Mundial de Ironman en Hawái en octubre. Una cita pospuesta a febrero de 2021. "Mis planes eran ir al Ironman después de los Juegos, ya en 2020, pero ha cambiado. Se aplaza a febrero y parece difícil poder preparar el Mundial de Ironman en febrero y luego estar bien para los Juegos", reconoció.

"No lo he pensado demasiado, es reciente, pero lo veo difícil. Como atleta, choca que carreras como las de Hawái, en octubre, se suspendan, pero se pongan carreras como la de Hamburgo en septiembre. Hay incertidumbre, pero me parece difícil disputar un Mundial de Ironman en febrero y luego aspirar a los Juegos", reiteró en este sentido.

Menos problema tiene con que el Mundial de triatlón se pueda decidir en una única prueba, y no a lo largo de una serie de seis citas como mínimo, como es habitual. "Que el Mundial sea a un día, ni beneficia ni perjudica. Nos puede venir mejor de una forma u otra pero todos hemos demostrado que podemos hacer una buena carrera a un sólo día. Cualquiera podemos rendir en una carrera a un día, aunque habrá más incertidumbre y estará todo más abierto, y no habrá margen de error. Pero es mejor eso que no dejar el Mundial desierto este año", aseveró.