Maialen Chourraut: "A mí ya me oprime un poco esta situación, hoy ha sido un regalazo"

La campeona olímpica de piragüismo Maialen Chourraut contó con emoción el rato que pudo salir a la calle este domingo con su hija, tras mes y medio de confinamiento por culpa de la pandemia de coronavirus, "un regalazo" que disfrutaron mucho.

"A mí ya me oprime un poco esta situación, no tengo la costumbre de estar en casa tantos días seguidos. Ya me empezaba a sentir un poco ahogada y el día de hoy ha sido un regalazo para mí. A mí se me caen encima las paredes", dijo este domingo por la noche en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena Ser.

La palista española, oro en los Juegos de Río 2016 y bronce en Londres 2012, reconoció que la situación es la que es, pero agradeció el primer día del permiso a los niños menores de 14 años. "No me gusta mucho estar en casa, es la sensación de falta de libertad también, pero es lo que hay. Tengo suerte de que estamos bien. Hemos salido en patinete las dos y muy, muy bien", afirmó.

"Muy tranquilo y disfrutando del olor de la primavera, que ella no lo había olido. Nos hemos sentido un poco más libres, aunque a ella al principio le ha costado. No se sentía muy segura, no quería tocar ni flores ni nada, Llevan un montón de días sin salir, escuchando los peligros, y que el salir estaba prohibido. Había que romper el hielo", añadió, explicando que no vio necesario salir con mascarilla y que respetaron la distancia con otras personas.