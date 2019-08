Kilian Jornet pulveriza el récord en Sierre - Zinal

El español Kilian Jornet ganó en Sierre-Zinal por séptima vez logrando este domingo romper el récord de la carrera establecido en 2003, tras 31 kilómetros y 2.200 metros de desnivel, en la cuarta parada de las Golden Trail World Series.

"Me he encontrado muy bien, se nota la diferencia de entrenamiento y de competir menos. Desde el inicio me sentía las piernas muy frescas y he ido tirando adelante. Es un sueño ver que es mi novena participación y que se puede ir mejorando año tras año, es muy satisfactorio", declaraba.

Jornet rompió el récord de 16 años que tenía Jonathan Wyatt, con un tiempo de 2h25:35, tres minutos más rápido que la marca del neozelandés. Por detrás del de Cerdanya han llegado el eritreo Petro Mamu, con un tiempo de 2h26:31, también rompiendo el récord de la carrera y el estadounidense Jim Walmsley, tercero en 2h31:52.

La 'carrera de los cinco 4.000' salió de la localidad de Sierre para terminar en Zinal, con Jornet marcando el ritmo, constante a pesar del calor, en un mano a mano con Mamu para apuntarse la carrera suiza por tercer año seguido.

La próxima cita de Jornet será el 25 de agosto en Pikes Peak, quinta prueba del circuito de las Golden Trail World Series, con 42 kilómetros y 2.382 metros de desnivel positivo.