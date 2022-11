Juanma Castaño: "Piqué, con su retirada, ha comprado su libertad; ahora está en el hábitat que le gusta"

Este jueves, Juanma Castaño dirigió un programa especial en El Partidazo de COPE centrado en la retirada de Gerard Piqué del fútbol.

"Piqué ha marcado los tiempos y las formas de anunciar su despedida. Y creo que eso es lo que le ha animado a tener una decisión así. Y es que es difícil mantener a Piqué sometido a una disciplina de entrenamientos, viajes, horarios y concentraciones para tenerle sentado en el banquillo. Condenarlo a secundario en un equipo en el que ha tenido un papel principal", comenzó reflexionando Castaño en El Partidazo de COPE.

Juanma insiste en que no se va "un cualquiera. Son treinta títulos con el Barça, un Mundial y una Eurocopa con España. Es un central de época."

El hábitat que le gusta

Y es tanto el protagonismo que Gerard Piqué tiene con su empresa Kosmos, es tan mediática parte de su producción empresarial, que Juanma cree que ahora, lejos de apagarse, la figura de Piqué se hará más grande: "El personaje no se va. El personaje se queda e incluso a lo mejor crece. Ahora Piqué estará en el hábitat que más le gusta: el de la empresa, el de Twitch, el de la tendencias... Piqué renuncia al dineral que iba a ganar con el Barcelona pero a lo mejor gana más por otro lado. Y desde luego, lo que ha comprado es su libertad para hacer lo que le dé la gana. Ya no tiene que pedir permiso a nadie para ver un partido de la Davis, tomarse una cerveza por la noche o irse a Nueva York a negociar con quien le salga de las narices. Y tener todo eso no tiene precio. Piqué ya no depende de que le pongan un entrenamiento a las cinco y media de la tarde para terminar en el banquillo el domingo a las siete."

Y pese a algunos 'rifi-rafes' que han tenido el propio Juanma Castaño con Gerard Piqué, Castaño defiende la personalidad del jugador catalán: "He tenido varias con Piqué. Pero a mí, que me den muchos Piqués, y no otros van con la sonrisa en la cara y te la clavan por la espalda. Piqué habla cuando quiere, pero va de frente. Y eso es buenísimo."

Quedan varios interrogantes importantes por resolverse: ¿Piqué se va o a Piqué le echan? Hay que saber si se presentará a presidente del Barça, que parece que sí. Y cómo sale con Xavi y con Laporta: ¿está bien con ellos o se va contrariado? ¿Y cómo está con Messi? Si Piqué llega a algo al Barça, ¿Messi podría volver?