José Quiles: "Es un sueño cumplido estar en el equipo olímpico español"

El boxeador español José Quiles califica de "sueño cumplido" el haberse clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene en la categoría de -57 kilos y se muestra "muy ilusionado" por su presencia en la capital japonesa.

"Es un sueño cumplido estar en el equipo olímpico con compañeros tan grandes y con entrenadores tan competentes. Estoy muy ilusionado por representar al equipo en unos Juegos, sólo espero que sea posible al año que viene y que el sueño se alargue un poco más", señaló Quiles en una entrevista facilitada este martes por el Comité Olímpico Español (COE), donde dejan claro que su "día a día es igual" pese a esta clasificación y que se centra "entrenar lo máximo que se pueda, descansar y cuidar la alimentación".

El valenciano logró el billete en el Preolímpico de Londres del mes de marzo, donde vivió un combate con el albanés Krenar Zeneli "como una final porque era el último antes de la suspensión" de la competición por el coronavirus. "Lo viví con muchos nervios, con mucha tensión por visualizar una posible victoria. La trabajé haciendo caso a la esquina y el trabajo salió bien", expresó.

En este sentido, el de Elda reconoce que "todo el equipo vivió de una forma extraña" los acontecimientos con el virus que se producían en España. "Era raro ver las noticias en Londres de lo que pasaba porque nosotros hacíamos vida normal y al llegar a casa, todo se ha hecho cuesta arriba", confesó.

Y a la vuelta a casa se tuvo que quedar confinado lo que, a nivel deportivo, le resultó "complicado". "En casa entreno, pero no igual que en Madrid o en un gimnasio. Tanto Rafa Lozano como Carlos Peñate, nuestros entrenadores, nos enviaban vídeos de entrenamientos y no hemos parado", remarcó el boxeador español, que ha intentado "mejorar en la técnica" ya que no tenía ni saco en su casa ni la posibilidad de pelear con un 'sparring'.

Ahora, Quiles celebra la posibilidad de volver a los entrenamientos. "Estoy muy contento porque puedo salir a correr, hacer un entrenamiento en orden o ir al gimnasio con las clases personales de Juanma, mi entrenador. Estoy muy ilusionado", afirmó.

El boxeador alicantino también habla de la "motivación muy grande" que supone ser uno de los elegidos del Proyecto FER de la Fundación Trinidad Alfonso. "En cada torneo siempre me están apoyando y ahora con la pandemia, nos ayudan con becas, con ayudas a la hora de entrenar, interesándose por nosotros en todo momento. Sólo tengo palabras de agradecimiento", admite.

"Llevo desde 2017 dentro del proyecto y desde los entrenadores, equipo médico, fisios, psicólogos... Todos me han ayudado apoyado siempre. Fue un cambio muy bueno y motivador", añadió el deportista, que envió "un mensaje de ánimo a todas las personas que siguen encerradas". "Los resultados se verán poco a poco, saldremos de esto", sentenció.