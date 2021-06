José Manuel Franco: "Haremos lo posible para que haya espectadores en los playoffs de fútbol y baloncesto"

José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), afirmó que su intención es que pueda haber público en las gradas de los estadios y pabellones durante los playoffs de fútbol y baloncesto.



"Tanto los clubes como los aficionados se merecen volver a los estadios. Lo estamos haciendo de forma progresiva, con mucha cautela porque la pandemia sigue entre nosotros. Vamos a hacer todo lo posible y está en nuestro propósito que haya espectadores en los playoffs de fútbol y de baloncesto. Ya veremos en qué condiciones, pero vamos a intentar llegar a un acuerdo con la ministra de Sanidad", dijo.



"La idea que tenemos es una limitación del 30% del aforo. La idea que estamos barajando es un máximo de 5000 personas en los campos de fútbol. Creo que está muy bien y el público lo agradecerá. Los espectadores se merecen alegrías por el comportamiento ejemplar que están teniendo", explicó.



Franco, que hizo entrega de la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo al equipo de fútbol femenino del Barcelona, reconoció que esta iniciativa podría servir de prueba de cara a que el público pueda retornar con normalidad a los recintos deportivos en un futuro cercano.



"Sería intentar volver a esa normalidad que todos deseamos. Sería como un banco de pruebas para el inicio de la nueva temporada que ojalá, si la vacuna sigue al buen ritmo que se está desarrollando y los ciudadanos somos lo suficientemente responsables, tenga si no con la totalidad de los estadios llenos al menos un buen porcentaje", declaró.



"Estamos siguiendo una línea de progresividad en la vuelta del público a los estadios y en este sentido tengo que decir que ayer asistí a la final de la Copa de la Reina y estuve muy orgulloso del comportamiento de la afición en general en la entrada y salida de los estadios. Fue modélico el comportamiento, cómo guardaban las distancias para entrar y cómo una vez dentro usaban la mascarilla", señaló.



Preguntado sobre el proyecto de una liga profesional femenina de fútbol, manifestó: "Mañana tengo una comparecencia en el Congreso de los Diputados y algo nuevo diré al respecto. Seguramente mañana habrá alguna novedad positiva en ese sentido".



Por otro lado habló de otras cuestiones deportivas como la no convocatoria de Sergios Ramos con la selección española para la Eurocopa o la salida del francés Zinedine Zidane como técnico del Real Madrid.



"Sergio Ramos es quizás de los mejores centrales del mundo pero es verdad que en la última parte de la temporada no ha podido estar jugando. Nunca me meteré en decisiones técnicas, porque él que sabe es Luis Enrique y lo hace muy bien, pero entiendo la no convocatoria por esa ausencia de los últimos partidos y porque estaba lesionado. Entiendo que el seleccionador querrá llevar a quien esté en plenitud ahora mismo", indicó.



"Zidane para los madridistas es un referente, también lo fue como jugador. Puede ser una pérdida importante para el madridismo pero humanamente también lo entiendo, quizás le apetecía desconectar un poco de esta tensión que se vive en la primera línea del fútbol. Estoy convencido de que el Real Madrid sabrá encontrar un entrenador a la altura de la categoría del club", apuntó.



Por otro lado aseguró que no ve a Messi fuera del Barcelona: "No concibo una liga sin los mejores del mundo y Messi es quizás el mejor jugador del mundo ahora mismo. No concibo una liga española sin Leo Messi, o no me gustaría concebirla. Aunque no sé qué pasará".