Jonathan Castroviejo: "Esto es la mejor prueba para ratificar que mi estado de forma es bueno"

El ciclista vizcaíno Jonathan Castroviejo, del Team Ineos, ha afirmado este viernes que su flamante título de campeón de España de contrarreloj "es la mejor prueba para ratificar" que su "estado de forma es bueno", de cara a otras pruebas de enjundia como el Tour de Francia.

"Llevaba varios meses sin competir tras la caída que sufrí en la Vuelta al País Vasco y una contrarreloj así, con tanto calor y que no ofrecía un solo instante de respiro, es la mejor prueba para ratificar que mi estado de forma es bueno. Tenía dos objetivos: ganar y hacer un buen test de cara a la contrarreloj por equipos del Tour de Francia", comentó Castroviejo desde la localidad murciana de Yecla.

"Estoy muy contento, nunca es fácil ganar cinco títulos de Campeón de España. Llevaba mucho tiempo sin disputar una 'crono' al 100 % y me he sentido bien, he intentado salir lo más fuerte posible para marcar un buen parcial y a partir de ahí mantenerme en cabeza", dijo el corredor del Team Ineos en rueda de prensa.