Javier Guillén: "Es una Vuelta muy Vuelta y que da oportunidades a todos"

El director general de Unipublic, Javier Guillén, aseguró estar "encantado" del recorrido de la Vuelta Ciclista a España del año que viene, "una Vuelta muy Vuelta", que considera que "da oportunidades a todos" y de la que destacó también que vaya a ser "la más internacional" por pasar por Países Bajos, Francia y Portugal.

"Estoy encantado, más allá de que sea la Vuelta más internacional, que nos va a situar entre los eventos europeos con más presencia en europa junto a la Eurocopa", confesó Javier Guillén durante la presentación del recorrido de la carreta esta martes en Madrid.

Para el directivo, la de 2020 va a ser "una Vuelta muy Vuelta, pero muy diferente a la del año pasado". "Va a ser capaz de ir de menos a más, con etapas míticas como la del Tourmalet o las dos asturianas (La Farrapona y L'Angliru). Son etapas variadas que dan oportunidades a todos, espero y deseo que haya competición hasta el final y que se decida ese último sábado", apuntó.

"Gracias a los amigos holandeses, los amigos franceses y los amigos portugueses va a ser la Vuelta más internacional que jamás ha habido", reiteró Guillén que dio las gracias por el "apoyo de las instituciones españolas, patrocinadores, medios, y público", y a los corredores. "Cada año con vuestro esfuerzo, talento y sacrificio conseguís que la Vuelta sea siempre la más espectacular", sentenció.

En el acto de presentación también estuvo María José Rienda, presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), que dio la "enhorabuena" a la Vuelta por cumplir "75 años de historia que hacen grande al deporte español". "La Vuelta ha crecido muchísimo y nos ha hecho más grandes", remarcó la dirigente, que recordó que con la carrera exportan "la mejor imagen" del país.

"Es un escaparate ideal. Los grandes eventos nos hacen grandes, pero hay algo más, porque no es un evento cualquiera sino un multievento deportivo porque no es nada fácil montar una competición en cada una de las 21 etapas", manifestó la granadina, que no olvidó la importancia de que exista también la Madrid Challenge by La Vuelta, prueba femenina, para la "visibilidad".

Por su parte, Klaas Verschuure, vicealcalde de Utrecht, ciudad holandesa que acogerá la salida de la carrera el 14 de agosto, resaltó el "orgullo" de tener esta condición y aseguró que brindarán "una cariñosa salida".

"El ciclismo está en nuestros corazones, tenemos más bicis que residentes y las carreras ciclistas son muy populares. Como todos saben, los Países Bajos son llanos, llanos, llanos, y, por consiguiente, rápidos, rápidos, rápidos", manifestó.