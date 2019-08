Javier Guillén: "Tenemos que aprovechar la esencia épica del ciclismo"

"El Movistar va a venir con un buen equipo; no tengo ningún resquemor en cómo van a afrontar la carrera", afirma el director general de la ronda

El director general de La Vuelta, Javier Guillén, tiene claro que no tiene "ningún tipo de resquemor en cómo van a afrontar la carrera" los equipos ilustres del pelotón, acudan o no acudan con sus referentes a una ronda en la que deben "entender lo que quiere el aficionado" para así poder "aprovechar la esencia épica del ciclismo".

"Todos los corredores de primer nivel corren pensando en ganar. A mí no me preocupa el nivel de intensidad con el que van a venir, a mí lo que me preocupa es que vengan. Yo ahora mismo sé que el Movistar Team va a venir con un buen equipo, ya tenemos asegurada la participación de Carapaz, que es el ganador del Giro de este año", recordó Guillén en una entrevista a Europa Press, seguro de que el colombiano Nairo Quintana, que parece haber mostrado su deseo de estar en la salida, vendrá "a ganar".

"Va a venir Valverde y sabemos que Landa no viene porque ha hecho Giro y Tour; pero, si viniese, lo haría con el objetivo de ganarla", añadió el directivo. "Este tipo de corredores, no es que no vengan a especular, es que no saben. Entonces, en el momento que tienen opciones, ahí están", indicó Guillén, sin "ningún tipo de resquemor" en cómo van a afrontar la carrera los principales nombres. "Lo único es saber si van a venir o no", insistió.

Además, a menos de un mes del inicio de la 'grande', acentuó su estatus. "Llevamos unos años que somos la segunda carrera más vista del mundo, después del Tour, y lo único que tenemos que hacer es seguir haciendo propuestas espectaculares, aprovechar los recorridos que tenemos, entender lo que quiere el aficionado para ser capaces de dárselo luego a los ciclistas y que ellos a su vez nos sigan brindando el espectáculo que estamos teniendo", explicó.

Guillén destacó que La Vuelta "es muy internacional" por planes como el de atravesar las provincias de Utrecht y Brabante Septentrional en la edición de 2020. "Hoy por hoy somos uno de los eventos, entre el 'top 10' o 'top 5' seguro, más internacionales de los que hay en España", admitió.

"La repercusión internacional de La Vuelta alcanza a 400 millones de espectadores, estamos ya en 189 países de cobertura televisiva y el hecho de que cada año vengan las grandes figuras del ciclismo hace que la carrera cada año goce de más presencia", dijo ante el arranque el 24 de agosto en Salinas de Torrevieja de la edición de 2019.

"Al final, este deporte es fácil. La gente lo que quiere es batalla, es lucha, es sufrimiento, es entender y comprender que lo que hacen los ciclistas no lo hace cualquiera. Por eso nos gusta tanto y nosotros lo que tenemos que aprovechar es la esencia de este deporte; y la esencia de este deporte solo se resume en una palabra, que es la épica", sentenció.