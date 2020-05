Jairo Ruiz: "Cambiaría todas las medallas, salvo la de Río, por una en los Juegos Paralímpicos de Tokyo"

El paratriatleta español Jairo Ruiz aseguró este miércoles que "cambiaría todas las medallas", salvo la que logró en Río hace cuatro años, "por una en los Juegos Paralímpicos de Tokyo, y confesó las medidas estrictas de seguridad para poder ejercitarse y lograr una vuelta responsable.

"Cuando empecé a competir el paratriatlón no estaba regulado, te inscribías y punto. Para nosotros fue una incertidumbre porque entrenabas y competías sin saber si tu categoría era incluida en los Juegos. Cuando la incluyeron me dio la alegría de saber que había posibilidades y que ahora me tocaba a mí sufrir para clasificarme", dijo Jairo Ruiz, que protagonizó el sexto 'Instagram Live' de la Federación Española de Triatlón, tras los de Javier Gómez Noya, Miriam Casillas, Mario Mola, Anna Godoy y Fernando Alarza.

En cuanto a su ciclo olímpico explicó que "tras Río" tuvo vacaciones "más largas de lo habitual". "Volví a la Blume y empecé a plantear los Juegos Paralímpicos de Tokyo. Yo pensaba que si mi categoría estaba incluida en Tokyo, que aún no se sabía, me decía que cambiaría todas las medallas, salvo la de Río y títulos por ganar una medalla en los Juegos de Tokyo", desveló.

"Hasta el día de hoy los Juegos de Río 2016 son la experiencia deportiva y no deportiva más bestia de mi vida", indicó el almeriense, que tardó "poco en asimilar que había logrado la medalla". "Durante la mañana no fui muy consciente de haber ganado la medalla, pero al ver la bandeja de plata con la medalla y ver cómo Marisol Casado me felicitaba en español y me la colgaba noté el peso de la medalla en el cuello y estaba como volando. El presidente de la FETRI José Hidalgo me dijo allí que ya sería consciente de lo que había conseguido cuándo llegara a España y así fue", recordó.

Además, en la conversación a través de Instragam, el paratriatleta animó a iniciarse en su deporte diciendo que "ahora mismo hay carreras en todos los lados y con menor presupuesto se puede empezar a competir en el triatlón". "No hace falta ser Mario Mola o Gómez Noya hoy mismo, es algo que no sale de la noche a la mañana, tiene un trayecto y muchísimo trabajo y no siempre se llega a pesar de todo", apuntó.

Por otro lado, Jairo mostró su admiración por estos triatletas. De Gómez Noya aseguró que se le quedó "grabada la carrera olímpica de Javi en Londres donde hizo plata". "Estaba comiendo y me quedé viendo toda la prueba durante dos horas en el marco de la cocina. Y me dije 'ojalá algún día pueda conocer a Javi'. Ahora puedo decir con orgullo que somos amigos", manifestó.

En otras cuestiones, el medallista señaló que su "discapacidad es de nacimiento" y eso ha hecho que todos le traten con "absoluta normalidad". "Cuando decidí practicar un deporte diferente, el trabajo lo tuvieron mis padres para buscar información de cómo hacerlo. No había internet y era más complicado", explicó.

"Queremos que se nos trate de igual manera, no que estén pendientes de nosotros. Haremos las cosas diferentes está claro, pero cuando precisemos ayuda la pediremos, como cualquier otro", sentenció Jairo Ruiz.