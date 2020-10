Irene Lozano: "¿Test a no profesionales? Hay que hacerlos, pero hay gente que tendría que cambiar su posición"

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, aseguró que de aquí a fin de año se concretará la forma de cubrir la aportación económica que RTVE dejará de hacer al programa ADO y garantizó que "ningún deportista se quedará sin beca".

En una entrevista con EFE Lozano habló de su idea de reformar este programa; de la disposición también del CSD a colaborar para la realización de test a deportistas en competiciones no profesionales, aunque las comunidades autónomas y las federaciones tienen parte de competencias, y de la transformación en profesional de la liga femenina de fútbol.

Pregunta (P): ¿Han concretado ya cómo se va a cubrir la aportación que debía hacer RTVE al programa ADO?

-R: Todo se tiene que decidir de aquí a final de año. Hemos propuesto al COE, y somos conscientes de que no es contribuyente y de que cobra un canon, que aporten esa cantidad como solución más rápida y más fácil. En tiempos excepcionales soluciones excepcionales. Y si eso no ocurre el CSD la va a garantizar. En este ciclo ponemos ya 16 millones pero hemos dicho que vamos a estar ahí, no va a haber ningún deportista que se quede sin beca. En los últimos años las aportaciones de las empresas han ido bajando y con agradecimiento y especialmente a los socios patrocinadores -Caixabank, Telefónica y Loterías- desde que yo llegué estamos hablando de reformar ADO, pero lo primero es llegar a las mejores condiciones posibles a Tokio.

No es una solución estructural, sino coyuntural. La solución es hablar el lenguaje de patrocinio del siglo XXI que es lo que los patrocinadores necesitan y eso supone un cambio cultural y estructural bastante profundo que pensamos que hay que hacer en ADO sin prisa.

- Pregunta (P): ¿Qué noticias tiene sobre la celebración de los Juegos?

- Respuesta (R): Nosotros fuimos los primeros en España que dijimos que había que aplazarlos porque la incertidumbre y el confinamiento estaba sometiendo a los deportistas a ansiedad y presión.

La determinación de hacerlos es muy fuerte y ahora todos trabajamos en la hipótesis de que habrá Juegos. Está siendo una pandemia terrible y el hecho de hacer los Juegos ya es una victoria. A mí me gustaría que fueran unos Juegos de poder encontrarse la humanidad y abrazarse otra vez. No sé si lo va a poder ser, porque no sabemos en qué momento va a estar la pandemia y en todos los países, pero celebrar lo que se pueda ya tiene un valor enorme.

- P: ¿Qué sensaciones percibe entre los deportistas?

- R: Ha sido muy importante gestionar esa incertidumbre con ellos. Yo bajo mucho al CAR, hablo con ellos, y veo que son muy conscientes de que tienen que hacer un esfuerzo extra de motivación y están haciendo ese esfuerzo adicional. De repente te encuentras como perlas del optimismo como Sandra Sánchez que me decía lo que importa es el camino hasta allí.

- P: Algunos deportes demandan ayudas para la realización de test en competiciones no profesionales, ¿tiene previsto algo el CSD?

- R: Nosotros siempre hemos dicho que el triángulo de seguridad para el deporte no profesional eran jugadores sin mascarilla, público sin gradas y deportistas con test y desde el mes de mayo dijimos que estábamos dispuestos a contribuir, pero hay una parte que es competencia autonómica y de las federaciones. El protocolo se cerró con la recomendación del CSD, pero no se impuso una obligación. Ahora hay un movimiento de deportistas que sienten que no tienen la suficiente seguridad sanitaria para jugar y hay que garantizársela. Es algo que debemos hacer entre las federaciones, las comunidades y el CSD. Nosotros seguimos pensando que hay que hacer test y seguimos ofreciéndoles la posibilidad, pero hay gente que tendría que cambiar su posición.

- P: Se acaban de aprobar los presupuestos, ¿qué le parecen?

- Respuesta: Este año estaba todo en cuestión por las pandemia y hemos conseguido el mayor aumento en año olímpico en los últimos 20 años. Esto significa la apuesta del Gobierno por el deporte, que quedó clara en la desescalada, porque en estos meses ha aumentado mucho la conciencia de actividad física, del deporte ciudadano, fortalecer el vínculo del deporte con la salud

- P: ¿Qué reacción espera del fútbol ante la ley que obliga a extinguir los contratos de patrocinio con las casas de apuestas?

- R: Llevamos tiempo hablando con los clubes para informar y trasladar que es como una oportunidad y ser un poco bandera de esto. Será cuando acabe la temporada y creo que la solución va a contentar a todo el mundo.

- P: ¿Cómo va el proceso para que la liga femenina de fútbol sea profesional?

- R: Va a ser una liga profesional con todas las de la ley. no digo que vaya a ser igual que la masculina, pero queremos que sea una liga muy innovadora, muy atractiva, que el producto liga femenina sea muy bueno y muy competitivo y esa es una forma de ayudar. Debemos empezar a luchar contra otro tópico para que no se compare. Vamos a ver fútbol femenino que no juegan mejor o peor que los hombres. Será a partir de la temporada que viene. Lo tengo bastante armado y en términos de patrocinadores percibo un apoyo social importante.

- P: ¿Qué supone el reconocimiento de la OMS a la estrategia de deporte seguro de España?

R: Empezamos a trabajar en ella en abril con los protocolos para fútbol, baloncesto, motos, automovilismo y ciclismo. Hemos hecho un trabajo muy riguroso y nos dimos cuenta de que esto es un conocimiento de cómo mantener el deporte de élite en condiciones de seguridad en medio de una pandemia, que sería muy bueno compartir, y empezamos a trabajar con la OMS. Cuando fuimos a primeros de octubre a la OMS, propusimos trabajar con una alianza global por el deporte seguro inspirado en el modelo español y ya está sobre la mesa. Es algo relacionado con la promoción de nuestro deporte fuera y también promoción del país a través del deporte .