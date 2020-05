Increpan y lanzan cubos de agua al triatleta paralímpico Kini Carrasco mientras entrenaba

El triatleta paralímpico extremeño Kini Carrasco ha denunciado este viernes que cuando estaba entrenándose en bici ha recibido una "ducha de cubos de agua" y que algunos conductores le ha llamado "de todo".

"Mi intento de salir en bici hoy tres kilómetros, una ducha de cubos de agua y que cinco conductores mal informados y mal educados me llamaran de todo", ha criticado en las redes sociales.





Mi intento de salir en bici hoy:3km, una ducha de cubos de agua y que 5 conductores mal informados y mal educados, me llamaran de todo. Pese a que alguno no les guste, mi condición de Deportista de Alto Rendimiento me permite salir a cualquier hora.

Es mi trabajo! pic.twitter.com/6gZFdpoPtO