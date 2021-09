Hyperice entra en una nueva fase de crecimiento global y evoluciona hacia una marca de bienestar holístico y alto rendimiento

· Tras la adquisición de Core, Hyperice lanza cinco nuevos productos, incluyendo el primer dispositivo de terapia de contraste portátil de la industria

· La nueva identidad y creatividad de la marca incluye a los atletas e inversores de la compañía Naomi Osaka, Patrick Mahomes, Ja Morant y Erling Haaland

Martes, 7 de septiembre de 2021 A lo largo de los últimos diez años, Hyperice ha trabajado incansablemente para ampliar los límites de la innovación y ayudar a los atletas de todo el mundo. Hoy, la empresa ha anunciado una nueva etapa de crecimiento global, en un momento en que la empresa evoluciona hacia una marca de bienestar holístico de alto rendimiento. Esta transformación, liderada por la reciente adquisición por parte de Hyperice de la empresa de bienestar mental Core -su tercera adquisición en los últimos 18 meses- va acompañada de una nueva identidad de marca y una campaña de marca global, que está anclada en el lanzamiento de un conjunto de nuevos productos y tecnologías pioneras en la industria.

“El ADN de nuestra empresa tiene sus raíces en el servicio a los atletas de élite, y seguiremos haciéndolo al entrar en esta nueva etapa, pero como nuestra huella ha crecido en la última década, vemos necesario asegurar que nuestros productos sean accesibles para ayudar a todos el mundo a ofrecer la mejor versión de sí mismo”, ha explicado Jim Huether, CEO de Hyperice. “La cartera de productos de Hyperice tiene la capacidad de liberar el potencial que todos llevamos dentro. Ahora somos capaces de ofrecer una innovación inigualable en tecnologías de rendimiento junto con una oferta única de bienestar mental con Core que ofrece una experiencia inigualable a todo tipo de atletas para ayudar a su bienestar físico y mental”.

La adquisición de Core y la creación de una División de Tecnología Mental ponen de manifiesto el compromiso de Hyperice con el bienestar mental como pilar fundamental para la salud, el rendimiento, la recuperación y el cuidado personal en general. La inversión en Core permite a Hyperice ofrecer un enfoque holístico del bienestar física y mental.

El quarterback de los Kansas City Chiefs de la NFL e inversor de Hyperice, Patrick Mahomes, afirma que “Hyperice me ha ayudado a rendir al máximo dentro y fuera del campo durante toda mi carrera. Su cambio para centrarse tanto en la mente como en el cuerpo garantizará aún más que los atletas de todos los niveles en todo el mundo tengan las herramientas que necesitan para destacar”.

“Do What You Love. More”: Nueva identidad de marca, campaña y plataformas digitales renovadas de Hyperice

La evolución hacia una marca moderna de bienestar y alto rendimiento permite a Hyperice atender a un público más amplio de atletas, y la nueva marca Hyperice refleja este enfoque. Hyperice presenta una nueva identidad de marca y el lanzamiento de la mayor campaña global de la marca hasta la fecha: “Do What You Love. More”.

“Nuestro nuevo enfoque de marca y marketing prepara a Hyperice para un crecimiento continuado al centrarse en la dualidad de los atletas de élite y amateurs, al tiempo que atiende a todas sus necesidades”, añade Andrew Samson, vicepresidente de marketing de Hyperice. “Nuestra ambición creativa adopta un enfoque fresco, enérgico y centrado en el consumidor, con un contenido diverso en las dimensiones tanto del deporte como de la vida. No se verá nuestro propósito como una mera declaración, sino realmente como una acción, así que tanto si se compite por una medalla de oro como si simplemente entrenas en tu día a día, eres parte del equipo Hyperice”.

La lista de deportistas de élite de Hyperice, muchos de los cuales son inversores, incluyen a Naomi Osaka, Ja Morant, Tony Finau, Christian McCaffrey, Fernando Tatis Jr., Tia-Clair Toomey-Orr, Blake Griffin, Lindsey Vonn, Robin Arzón, Patrick Mahomes, Amanda Nunes, Joe Holder, Erling Haaland, entre otros. Todos ellos protagonizan la nueva campaña y el nuevo lema.

La superestrella del fútbol e de Hyperice, Erling Haaland, asegura estar “emocionado de ver cómo Hyperice está teniendo impacto a escala global. Es un verdadero honor formar parte de la nueva campaña de la marca, junto a tantos increíbles miembros del equipo Hyperice”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hyperice también ha presentado hoy nuevas plataformas digitales, incluyendo una nueva página web global rediseñada y una actualización de la aplicación Hyperice. Gracias a la tecnología HyperSmart™, la aplicación Hyperice cuenta con una experiencia de usuario renovada y un algoritmo patentado que ofrece datos mejorados y una interpretación más profunda de la actividad física del usuario. La conexión Bluetooth® entre de los dispositivos Hyperice y la aplicación permite una experiencia mejorada, y las integraciones con Apple Health, Strava y Garmin (y otras que se anunciarán en el futuro) permiten que el algoritmo HyperSmart™ prescriba rutinas basadas en las necesidades específicas de recuperación del usuario a lo largo del día. Tras la adquisición de Recover X en diciembre de 2020, Hyperice ha lanzado un nuevo producto. Se trata del primer dispositivo de terapia de contraste portátil del mundo: Hyperice X, que crea un ciclo localizado de calor y frío alterno en la zona para la recuperación y la rehabilitación. Esto reúne lo mejor de ambos mundos con todos los beneficios del hielo y la terapia del calor en un

único dispositivo diseñado para adormecer temporalmente el dolor, aliviar la inflamación (frío), así como calmar las articulaciones rígidas y relajar los músculos (calor) en las zonas tratadas. Todo ello sin hielo, cables ni agua.

“Nuestra identidad como marca centrada en el rendimiento y el deporte durante los últimos 10 años nos ha aportado una plataforma para ayudar a los atletas de todos los niveles a rendir, moverse y vivir mejor. Seguimos innovando y mejorando nuestros productos para poder seguir presentando al mundo cosas mejores”, afirma Anthony Katz, fundador de Hyperice. “Estamos creando productos que son verdaderos compañeros para aquellos que los utilizan, productos que proporcionan tanto una gran experiencia como beneficios tangibles”.

Hyperice X se lanzará primero en Estados Unidos el 7 de septiembre de 2021 y estará disponible en hyperice.com y en tiendas seleccionadas. Su precio de venta será de 399 dólares.

La embajadora global de Hyperice y vicepresidenta de programación de fitness en Peloton, Robin Arzón, añade que “como atleta, ejecutiva y madre primeriza, los productos y tecnologías de Hyperice ha jugado un papel importante en mi bienestar mental y físico. La recuperación es fundamental y la nueva tecnología incluida en Hyperice X cambia las reglas del juego porque cuanto antes pueda recuperarme, antes podré volver a mi actividad”.

Junto con el lanzamiento de Hyperice X, Hyperice ha anunciado la nueva generación de productos de sus conocidas líneas Hypervolt y Vyper:

· Hypervolt 2: El Hypervolt 2 ofrece notables actualizaciones respecto al original, incluyendo un diseño ergonómico mejorado y un peso reducido. Sus tres potentes velocidades de percusión ayudan a dar a los músculos el alivio que han estado pidiendo todos los días. Hypervolt 2 se vende por 299 dólares y está disponible a partir del 7 de septiembre de 2021 en Estados Unidos.

· Hypervolt 2 Pro: Con el Hypervolt 2 Pro, los usuarios podrán acceder a la misma terapia de masaje de percusión que tienen los mejores atletas del mundo en la palma de su mano. Las cinco velocidades, establecidas por un nuevo dial ajustable, proporcionan alivio a los músculos agarrotados para que los usuarios puedan entrenar y recuperarse como un profesional. Hypervolt 2 Pro se vende por 399 dólares y está disponible para su venta el 7 de septiembre de 2021 en Estados Unidos.

· Vyper 3: Todos los sistemas activados. El diseño actualizado del rodillo vibratorio Vyper 3 y sus tres velocidades ayudan a preparar y a poner a punto el cuerpo con un potente masaje vibratorio. Disponible en otoño de 2021 en Estados Unidos por 199 dólares.

· Vyper Go: La siguiente gama de la línea "Go" de Hyperice. Tras el lanzamiento del Hypervolt Go en 2020, el Vyper Go es un rodillo portátil con vibración que ayuda a activar los músculos, para que los usuarios puedan sentirse mejor antes de hacer actividad física en casa o fuera de ella. Disponible en otoño de 2021 en Estados Unidos por 149 dólares.

Hyperice también está reintroduciendo su última adquisición, Core by Hyperice, ya que con esta compra la compañía ha entrado en el sector del bienestar mental:

· Core by Hyperice: Core está diseñada para ayudar a las personas a encontrar la calma, así como mejorar la concentración y la fuerza interior. A diferencia de otras aplicaciones de meditación, Core brinda una experiencia inmersiva con una aplicación y un dispositivo de meditación diseñado para registrar el ritmo cardíaco y los niveles de estrés. Impulsado por la aplicación Core, el Core Meditation Trainer utiliza la biometría

para fomentar el control de la respiración y la concentración de aquellos que navegan por las técnicas de meditación. Los suscriptores de Core Premium también reciben acceso a una amplia biblioteca de sesiones de meditación dirigidas por un instructor. Los suscriptores pueden seleccionar los paquetes Core Essential o Core Premium:

o Core Essential: Core Meditation Trainer y acceso a las meditaciones básicas; Precio: 179 dólares.

o Core Premium: Core Meditation Trainer, acceso a las meditaciones básicas y 12 meses de contenido Premium (69,99 $/año): más de 300 meditaciones guiadas, entrenamiento de la respiración y paisajes sonoros, actualizados a diario; Precio cuando se agrupan en la caja: 219 $ (ahorro de 30 $)

La venta fuera de Estados Unidos de los nuevos productos Hypervolt y Vyper empezará a finales de 2021, mientras que Hyperice X y Core se lanzarán en todo el mundo en 2022.

La estrella de la NBA y también inversor de Hyperice, Blake Griffin, asegura que “la recuperación adecuada ha sido un objetivo importante para mí a lo largo de mi carrera, por lo que mi relación con Hyperice era algo obvio. Como uno de los primeros inversores, hace 10 años vi a Hyperice como un disruptor para los deportistas profesionales y ahora estoy viendo que sucede de nuevo - esta vez para todos los atletas y con más intención en torno al bienestar holístico”. Para más información o para comprar productos Hyperice, visite hyperice.es.

Sobre Hyperice

Hyperice es una empresa impulsada por la tecnología con una gran misión: ayudar a todos los habitantes del mundo a moverse y vivir mejor. Durante más de una década, Hyperice ha liderado un movimiento global en el que confluían la recuperación y el bienestar, especializándose en terapias de percusión (línea Hypervolt), vibración (líneas Vyper e Hypersphere), tecnología térmica (línea Venom), tecnología mental (Core by Hyperice) y terapia de contraste (Hyperice X). Ahora, como marca de bienestar holístico de alto rendimiento, Hyperice está diseñada para todos, desde atletas de alto rendimiento, ligas y equipos que compiten en la élite, hasta los consumidores de todo el mundo que buscan desbloquear la mejor versión de sí mismos para ayudarles a hacer lo que les gusta. Reconocida como una de las empresas más innovadoras de Fast Company en 2021, Hyperice ha aplicado su tecnología y conocimientos técnicos en sectores como el fitness, la hostelería, la salud, el ámbito de los masajes y la fisioterapia, así como el rendimiento deportivo y el bienestar en el lugar de trabajo a escala mundial. Las adquisiciones transformadoras de Normatec, RecoverX y Core por parte de Hyperice han contribuido a acelerar su agenda de innovación al entrar en su siguiente etapa de crecimiento global. Para más información, visite el nuevo diseño de hyperice.es.