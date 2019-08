Herrada: "Tras la rabia de ayer, la victoria va para mi hermano"

El ciclista español Jesús Herrada (Cofidis) ha celebrado su victoria este jueves en la sexta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Mora de Rubielos y Ares del Maestrat sobre 198,9 kilómetros, en la que se ha impuesto desde la fuga y que ha dedicado a su hermano y compañero José Herrada, que este miércoles perdió el pulso por la etapa también desde la escapada.

"Después de la rabia de ayer con mi hermano, la victoria va para él. En la Vuelta hay pocas oportunidades y tenía marcada esta etapa, conocía muy bien el principio y el último puerto de meta", apuntó en declaraciones facilitadas por la Vuelta.

Herrada reconoció que no fue fácil meterse en la fuga y tampoco evitar que se fracturara. "Ha costado mucho hacerse la fuga, a mitad de etapa no sabíamos seguro si íbamos a llegar. El objetivo era que a pie de puerto no hubiese nadie delante con muchos segundos, e iban Nelson y Grmay con 30 segundos", recordó.

"Ha arrancado Teuns, he podido saltar a su rueda, el objetivo era guardar para el esprint final y así lo he hecho y he podido conseguir la victoria", celebró en este sentido.

Además, celebró haber conseguido al fin un triunfo de etapa en la Vuelta a España tras no poder hacerlo en 2018, aunque sí se vistió de rojo entonces. "Las dos son especiales. Es mi primera victoria en una vuelta grande. Dije que no me molestaría cambiar ese maillot rojo por una victoria de etapa y lo he conseguido", se sinceró.