Guirao: "La ley no prohíbe el patrocinio que no tiene negocio detrás"

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, aseguró que el anteproyecto de la nueva Ley del Deporte "no prohíbe el patrocinio que no tiene negocio detrás" por parte de las ligas profesionales y pidió "no centrar su debate en el fútbol".

"El deporte español es mucho más, si el debate lo centramos en el fútbol o en la Liga haríamos un flaco favor. Hace mes y medio un periódico filtró un borrador incompleto de la ley, no lo hizo el Gobierno, y a raíz de eso se crea esta leyenda sobre este artículo. Que pidan explicaciones a quien filtrara. No veamos fantasmas donde no los hay", dijo.

Guirao respondió así a las manifestaciones hechas este viernes por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien señaló que en el texto "se han introducido aspectos en enero" que no tienen "nada que ver" con el texto presentado meses antes y deseó que el proyecto de ley no salga adelante o sea reformado.

Guirao insistió en que la ley se terminó de redactar hace diez días, en su despacho, donde a lo largo de una semana todas las tardes trabajó con la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, y el director general de Deportes, Mariano Soriano, en su revisión.

Según explicó al término del Consejo de Ministros, el nuevo texto actualiza y moderniza la regulación que tiene que ver con las federaciones y las ligas profesionales y limita la concentración de derechos económicos por parte de las ligas profesionales de competiciones sobre las que no tengan la condición de organizador.

"Hablamos de compra de derechos de imagen televisiva. Evitar monopolios lo que hace es favorecer a todas las federaciones incluidas las más pequeñas, una cosa es el negocio y otra el monopolio, no prohibimos el patrocinio que no tiene negocio detrás, el monopolio arrincona al más pequeño", añadió.

Durante la presidencia de Tebas, que llegó al cargo en 2013, LaLiga impulsó "LLigaSports", un proyecto que ofrece ayudas económicas a entidades con menos recursos y da soporte a 64 federaciones y a más de 4.000 deportistas de alto nivel.

El Consejo de Ministros aprobó este viernes la toma en consideración del anteproyecto de Ley de Deporte, que reemplazará a la ley de 1990, para "modernizar" un texto que "se había quedado desfasado" y que "establece por primera vez el deporte como un derecho".

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, explicó las cuatro líneas más novedosas de la ley, que se centran en promover la igualdad efectiva del deporte: el femenino, que no estaba regulado en el anterior texto, y el inclusivo, que tampoco lo estaba y "es fundamental porque el deporte es una base de integración".

Entre las medidas en pro de la paridad, la ley determina que en los órganos directivos de las federaciones haya un mínimo de un 40% de representación femenina; facilita la maternidad de las deportistas con la ampliación a cuatro años del tiempo de consideración como de alto nivel y obliga a que todas las becas y premios de la administración sean iguales.

La inclusión de un catálogo de deberes y derechos de los deportistas y el refuerzo de la buena gobernanza y transparencia de las entidades deportivas, con limitación de mandatos para los órganos de gobierno de las federaciones, a las que el Consejo Superior de Deportes (CSD) explicó la ley, son otras de las variaciones de introduce.

Guirao precisó que han optado por no determinar tiempo para lo conclusión de esos mandatos y dar un voto de confianza a las federaciones para que lo hagan.

También indicó que la ley no prohíbe el patrocinio, sino que "limita la concentración de derechos económicos por las ligas de competiciones sobre las que no tengan condición de organizadoras".

"El patrocinio es para ayudar, luego están los derechos que se venden. Evitar monopolios lo que hace es favorecer a todas las federaciones, incluidas las más pequeñas. Una cosa es el negocio y otra el monopolio, que arrincona al más pequeño. No prohibimos el patrocinio que no tiene negocio detrás. Esta es una ley del deporte español, no es una ley del fútbol", dijo.

El texto dicta que federaciones y Ligas deberán crear como órgano independiente una comisión de control económico; abre el espectro del modelo de empresarial para que los clubes puedan seguir siendo clubes, sociedades anónimas deportivas o sociedades limitadas e introduce una nueva clasificación de deportistas, que distingue entre ocasionales y de competición para los profesionales.

La ley hace un reconocimiento legal de la labor de técnicos deportivos y árbitros, que podrán ser deportistas de alto nivel, regula el voluntariado deportivo e introduce novedades en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) al separar la potestad sancionadora administrativa relativa a las cuestiones relacionadas con la competición. Estas deberán resolverlas las federaciones.

También se protege al menor deportista en relación al abuso y acoso y determina a la Conferencia Sectorial como órgano máximo de colaboración y coordinación con las comunidades autónomas.