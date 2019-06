Gómez Noya: "Ojalá pueda luchar por el oro olímpico, no hay nada más grande"

El triatleta español Javier Gómez Noya ha reconocido que está "un poco sorprendido por seguir rindiendo a tan buen nivel" en su vuelta a la distancia olímpica, con dos podios y su cuarto en la clasificación general de las Series Mundiales, resultados que le dan "confianza y seguridad" para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, donde llegará con el objetivo de "luchar por el oro olímpico".

En su vuelta a la modalidad olímpica tras una temporada disputando pruebas más extensas, el gallego, pentacampeón mundial, empezó con un segundo en puesto en Bermuda, a lo que siguieron un cuarto en Yokohama y un tercero en Leeds, resultados que le dejan "un poco sorprendido por seguir rindiendo a tan buen nivel después de haber pasado un año con la larga distancia".

"He vuelto a la distancia olímpica con buenos resultados y estoy en la pelea con gente mucho más joven que yo. He trabajado mucho para esta adaptación, pero no esperaba buenos resultados tan pronto, pensaba que en las primeras carreras no iba a estar demasiado bien, pero empecé con un segundo puesto en Bermudas, el tercer puesto del otro día en Leeds... Muy bien", dijo en una entrevista concedida a Europa Press.

Gómez Noya, imagen promocional de Bridgestone, apuntó que esta primera mitad del año le está dando "confianza y seguridad" de que está "trabajando en la línea adecuada". "Cuando te esfuerzas, entrenas y te machacas tanto, si los resultados acompañan siempre es un refuerzo positivo que indica que lo estás haciendo bien", celebró.

En cuanto a los Juegos, explicó que no tiene especiales ganas de revancha tras lo ocurrido hace tres años, cuando una inoportuna caída a un mes de Río 2016 le provocó una fractura en un brazo y le impidió disputar la competición en Brasil.

"Sinceramente no pienso demasiado en lo que pasó antes de Río. Para mí el pasado queda atrás y siempre miro hacia adelante. Tokio me motiva. El objetivo es mi segunda medalla olímpica y tienes que aspirar a lo máximo y creer en ti mismo, creer que los puedes conseguir. Llevo muchos años en este deporte, soy realista y este año las pruebas están más abiertas que nunca. Soy el único que ha repetido podio este año, hay muchas gente con opciones de ganar y en Tokio puede pasar cualquier casa", analizó.

"MOLA ES EL MÁXIMO FAVORITO AL ORO OLÍMPICO"

A sus 36 años, el gallego subrayó que "cuanta más experiencia tienes, mejor". "Haber vivido esas situaciones puede ayudar. Los jóvenes tienen su juventud y las fuerzas, pero la competición olímpica es diferente a las demás. Ojalá pueda estar en la lucha por el oro, no hay nada más grande que eso, pero no pienso en medalla, solo en prepararme lo mejor posible", dijo el ganador de la plata en los Juegos de Londres 2012.

De cara a la cita japonesa, señaló a su compatriota Mario Mola como "el máximo favorito al oro olímpico". "Ha ganado los tres últimos Mundiales en distancia olímpica y siempre es un rival peligrosísimo. Conseguir una sola medalla para el triatlón español ya es complicado y si estuviéramos los dos en el podio ya sería maravilloso", imaginó.

Pase lo que pase en Tokio, Goméz Noya no se plantea su fecha de caducidad como deportista de élite. "De momento no pienso en la retirada. Independientemente de Tokio, salga bien o salga bien, espero que mi carrera siga y si no sigue será porque ya estoy cansado. Ahora mismo el cuerpo y la cabeza me responden y sigo disfrutando", concluyó.