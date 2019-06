Gómez Noya y Alarza buscan aprovechar la ausencia de Luis en Montreal para liderar las Series Mundiales

Los triatletas españoles Javier Gómez Noya y Fernando Alarza buscarán este sábado en Montreal (Canadá), en la quinta cita de las Series Mundiales, auparse al liderato de la clasificación, una oportunidad única por la ausencia del líder provisional, el francés Vincent Luis.

Tras las citas de Abu Dabi, Bermuda, Yokohama y Leeds, el triatleta galo lidera la tabla con 3.200 puntos, por delante del sudafricano Henri Schoeman (2.678) y de los españoles Alarza (2.605) y Gómez Noya (2.572); sin embargo, su ausencia en la ciudad canadiense propiciará casi con seguridad el ascenso de un nuevo líder.

La regular temporada tanto del talaverano como del gallego les permite llegar con opciones de subir a lo más alto, mientras que el balear Mario Mola, campeón el año pasado en la cita y ahora decimotercero en la tabla, espera mejorar sus prestaciones. Junto a ellos estarán también el vigués Antonio Serrat y el canario Vicente Hernández.

Gómez Noya mostró sus impresiones antes de la cita. "Al ser en distancia sprint no me motiva mucho, pero trataré como siempre de hacerlo lo mejor posible de cara a la clasificación general. El recorrido es diferente a anteriores ediciones, con el ciclismo técnico y duro a 5 vueltas, con el riesgo añadido de que se prevé lluvia (...) Me encuentro físicamente bien y espero haberme recuperado del triatlón Medio Ironman de Dinamarca del domingo pasado", explicó el pentacampeón del mundo.

Entre los candidatos a la victoria estarán, además de un Schoeman que es segundo en la clasificación, el australiano Jacob Birtwhistle, ganador en Leeds; el húngaro Bence Bicsak, tercero en Yokohama, o el noruego Kristian Blummenfelt.

La carrera se disputará sobre distancia sprint -la mitad de la olímpica, en la que se celebraron las dos citas anteriores en terreno canadiense-; los participantes recorrerán 750 metros de natación por el Río San Lorenzo, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de carrera a pie. La prueba masculina comenzará a las 22.30 hora peninsular española (Teledeporte).

Por su parte, la catalana Carolina Routier, número 42 en la clasificación, será la representante española en la salida de la prueba femenina, donde volverá a ser favorita la estadounidense Katie Zaferes, que ha ganado todas las pruebas celebradas hasta el momento este curso.

También se celebrará la cita de paratriatlón, que abre el ranking ITU de clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020. Susana Rodríguez (PTVI), Héctor Catalá (PTVI), José Luis García (PTVI), Eva Moral (PTWC), Rakel Mateo (PTS2), Lionel Morales (PTS2), Dani Molina (PTS3), Alex Sánchez Palomero (PTS4) y Jairo Ruíz (PTS5) serán los triatletas españoles que luchen por las plazas paralímpicas desde la primera cita.