Gilbert: "Ha sido enorme, como una clásica"

El ciclista belga Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) ha asegurado que la duodécima etapa de la Vuelta a España, disputada entre el Circuito de Navarra y Bilbao sobre 171,4 kilómetros y que él ha ganado siendo el más fuerte de la fuga, ha sido parecida a una clásica por el recorrido y sobre todo por el ambiente "enorme" que se ha encontrado.

"Enorme, se vio en la última subida que fue como en una clásica, con todas las banderas. Fue bonito y me dio mucha motivación. Aquí no había tenido nunca éxito, he corrido mucho en el País Vasco y es mi primera victoria, y es precioso rodar y ganar aquí, es casi como Flandes", manifestó en declaraciones facilitadas por la organización.

Gilbert, ganador ya de seis etapas en la Vuelta a España, arrancó con fuerza en la última subida, el Alto de Arraiz --2,2 kilómetros al 12,2% de pendiente media--, y mantuvo un bonito pulso con Álex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA) y Fernando Barceló (Euskadi-Murias).

"No había tenido muchas oportunidades de ganar hasta el momento. Hoy, tras una larga batalla en la fuga, vi a varios buenos escaladores y no tenía mucha confianza sobre mis opciones de victoria, tuvimos que correr inteligentes y gané con ayuda de mi compañero, que merecía todo lo que he hecho", señaló finalmente.