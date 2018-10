Gabriel Masfurroll, presidente de la Fundación Laureus España, nombrado 'Freeman of the City of London'

El presidente de la Fundación Laureus España, Gabriel Masfurroll Lacambra, ha sido nombrado este jueves 'Freeman of the City of London', el honor más alto que otorga la capital británica, en una ceremonia que ha tenido lugar en la Sala de la Corte de Chamberlain en Guildhall.

La concesión de la Libertad de la Ciudad de Londres se otorga a personalidades de diferentes ámbitos con el objetivo de reconocer los logros que han alcanzado en sus respectivos campos, y Masfurroll es el segundo español en recibir la distinción tras el tenor Plácido Domingo, en 2013.

Masfurroll recibe este reconocimiento por su contribución al mundo de la sanidad (en entidades como USP Hospitales o Clínica Tres Torres), la universidad (Universidad Autónoma de Barcelona o el Mahatma Gandhi Center for Peace Studies), el deporte (FC Barcelona o Comité Olímpico Español) y la filantropía (en organizaciones sin ánimo de lucro como la Fundación Alex o la Fundación Laureus).

Masfurroll fue directivo del FC Barcelona bajo la presidencia de Josep Lluís Núñez, y vicepresidente del club en el mandato de Joan Gaspart. Posteriormente, también fue vicepresidente de la Fundació FC Barcelona.

El título de 'Freeman of the City of London' es el honor más alto que se puede recibir en la ciudad de Londres, y una de las tradiciones más antiguas que existen en la actualidad, ya que los orígenes se remontan a 1237.

Hasta 1996, el Freedom únicamente se otorgaba a ciudadanos británicos o de la Commonwealth. Entre las personalidades que cuentan con el reconocimiento, se encuentran Nelson Mandela, Florence Nightingale, Luciano Pavarotti, JK Rowling, Sir Michael Caine, Sir Winston Churchill, Theodore y Franklin Roosevelt, Joan Collins, Dame Judi Dench, la Princesa Diana de Gales, Dwight Eisenhower, Morgan Freeman, Bill Gates, Helmut Kohl o Annie Lennox.

Al tenor Plácido Domingo le fue otorgado este mismo reconocimiento en abril de 2013. Junto a Masfurroll, son las dos únicas personalidades de nacionalidad española que han recibido el título de 'Freeman of the City of London'.